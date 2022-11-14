「DHCP」のニュースまとめ

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、ネットワークに接続しようとするパソコンやIoT機器などの端末に対し、IPアドレスや、サブネットマスクなどの付属情報を自動的に割り当てる仕組みです。DHCPサーバがあれば、細かな割り当て設定をしなくてすむため、ネットワークの利用が簡単になります。