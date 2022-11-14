DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、ネットワークに接続しようとするパソコンやIoT機器などの端末に対し、IPアドレスや、サブネットマスクなどの付属情報を自動的に割り当てる仕組みです。DHCPサーバがあれば、細かな割り当て設定をしなくてすむため、ネットワークの利用が簡単になります。
Bitgrit×エスツー、秋田市に2兆円規模のAIデータセンター建設を計画か
航空機の技術とメカニズムの裏側 第549回 川崎重工業のC-2とKC/C-390の脚はなぜ違う? - 降着装置は複雑怪奇(5)|軍用輸送機(10)
情シスのタマちゃん３ 第55回 出社中の猛暑対策！
柳谷智宣のAIトレンドインサイト 第33回 生成AIの会話履歴は検索履歴よりもリスキー？今のうちに情報漏洩対策を万全にしておこう
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第44回 ソフトバンクが「HAPS」のプレ商用サービス開始を表明、本格的な商用展開のめどは
サーバやストレージといった基本的な話題から、仮想化技術やクラウド、ビッグデータ、業務アプリケーションといった企業向けITの最新情報を紹介します。