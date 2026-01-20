「コンピュータビジョン」のニュースまとめ

デジタルカメラに搭載されている顔認証や360°パノラマ技術、近年ではARやVR、MRといった分野なども含めて、カメラで撮影した画像を画像処理することで、新たな価値を提供することを可能とするコンピュータビジョンに関する基礎知識から最新の技術動向、応用した製品情報など幅広い関連情報をお届けしています。