Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称である「BIM」。従来の2D CADなどによる平面図面ではなく、3D CADなどで作った建築物のモデルを用いて、属性データなどを付与し、設計から施工、維持管理といったさまざまな工程で同一の情報を活用するソリューションであり、まだ建っていない建築物の内覧といったユーザー活用も進められており、海外ではBIMでの設計・施工が義務付けられるなど、近年、世界中で注目を集めるようになってきています。そんなBIMの最新ソリューション動向や、業界動向、技術動向などをお届けします。
ロケットや自動車部品への応用に期待 阪大が金属3Dプリント造形技術を高速化
安全性と電磁耐性を確保するための設計 - 産業用PCのインターフェースに安全絶縁を適用する
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バルカー、樹脂31種類を比較できる材質選定レーダーチャートの提供を開始
川崎重工が4脚ロボ「CORLEO」事業を説明、まずはアトラクションで実用化へ
日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします