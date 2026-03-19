「BIM」のニュースまとめ

Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称である「BIM」。従来の2D CADなどによる平面図面ではなく、3D CADなどで作った建築物のモデルを用いて、属性データなどを付与し、設計から施工、維持管理といったさまざまな工程で同一の情報を活用するソリューションであり、まだ建っていない建築物の内覧といったユーザー活用も進められており、海外ではBIMでの設計・施工が義務付けられるなど、近年、世界中で注目を集めるようになってきています。そんなBIMの最新ソリューション動向や、業界動向、技術動向などをお届けします。