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2026年07月31日(金)
非営利団体にとって最大の課題は募金活動。デジタル化およびAI活用が成長を左右する分岐点に
2026/07/31 10:00
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2026年07月29日(水)
製造業DXはなぜ失速してしまうのか。データ活用をPoCで終わらせないための「5ステップモデル」に迫る
2026/07/29 10:00
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2026年07月27日(月)
複数の金融機関との取引が経理・財務部門の生産性を低下。決済業務や資金管理業務を効率化するには
2026/07/27 10:00
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2026年07月22日(水)
RPAの導入でなぜ挫折するのか? 専門知識不要で現場が主導する自動化の進め方
2026/07/22 10:00
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2026年07月21日(火)
いまさら人に聞けない、人事労務の3大イベント（入社、退職、異動）における各種手続き
2026/07/21 10:00
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RPA導入企業に勤める375名の実態から見えたAIエージェント導入のリアル ─調査レポートから読み解く「導入の壁」と「打ち手」とは─
2026/07/21 10:00
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2026年07月15日(水)
統制を欠いたハイブリッドクラウドやAIがリスクに。今なぜデジタル主権が重要なのか
2026/07/15 10:00
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2026年07月08日(水)
開発者不足の時代にAIローコードで突破口を。市民開発者の活用がイノベーションを加速
2026/07/08 10:00
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2026年06月19日(金)
NTT東日本が進めるAIエージェント戦略とは。プライベート環境を採用した理由に迫る
2026/06/19 10:00
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2026年06月10日(水)
生成AIで何ができるかをイメージし、自律的に業務をこなす存在へと進化させるには
2026/06/10 10:00
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2026年06月09日(火)
生成AIはどのような業務プロセスに組み込むべきか。ヒトとAIを一体で動かすための基盤が重要
2026/06/09 10:00
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2026年05月29日(金)
生成AI活用でセキュアな環境で高精度な回答を得るために。RAG技術によるナレッジ管理とGPUリソースの効率化
2026/05/29 10:00
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2026年05月28日(木)
特別区協議会がネットワーク基盤の刷新によって行政デジタル化を推進。職員のテレワーク実施回数が約2倍に増加
2026/05/28 10:00
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2026年05月25日(月)
煩雑になりがちな来客の送迎や食事の手配業務。運用管理を一元化してガバナンスを利かせるには
2026/05/25 10:00
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2026年05月14日(木)
AI活用のPoCが実用化に至らない要因とは? 事業面と技術面の両軸による優先付けが重要
2026/05/14 10:00
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2026年05月13日(水)
EPC・建設業界が注目するデジタルツイン、96%のリーダーが有用性を認めるその実像
2026/05/13 10:00
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AIエージェントを業務に組み込んで全社的な利用を促進。IT部門が果たす役割とは?
2026/05/13 10:00
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2026年05月01日(金)
エージェント型AIの大規模導入が進む中、期待通りのROIを達成できない組織の共通課題とは
2026/05/01 10:00
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2026年04月27日(月)
非効率な人事業務から担当者を解放するには。AIエージェントで加速する戦略的な部門への転換
2026/04/27 10:00
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2026年04月21日(火)
長期勤続者の不安と新入社員の失望が課題に。調査で明らかになった従業員エクスペリエンス向上の鍵とは
2026/04/21 10:00
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