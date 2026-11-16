あらゆる領域でAI駆動を実践し、お客様のAIネイティブな業務とシステムを設計するクラウドエース。現場の中堅エンジニアは、AIという強力な武器をどう使いこなし、自身のキャリアをどう切り拓いているのでしょうか。今回はエンジニアの劉さんと大槻さんにお話を聞きました。

プロフィール 劉 鳳娜さん（左）

（クラウドエース株式会社 / 技術本部 第二開発部 / Assistant Manager）

2018年入社。エンジニアとしてデータ基盤構築を中心に、要件定義から設計・実装・テストまでAI駆動で案件を推進。データモデリングやSQL設計、論点整理にAIを活用しつつ、後進育成にも挑戦している。 大槻 敦司さん（右）

（クラウドエース株式会社 / 技術本部 第二開発部 / Manager）

2023年入社。マネージャーとして第二開発部のチーム運営と案件管理を担い、AI駆動開発を組織の標準プロセスとして普及。Cursor・Gleanを日常活用し、事例共有とAI時代の若手エンジニア育成にも取り組んでいる。

AI駆動のリアル

劉さんの場合

要件定義からテストまで、仕事全体を横断して支えるAI

私は要件定義から設計、実装、テストまで、開発の全フェーズをAI駆動で進めています。上流では、要件の整理や論点の分解、関係者ごとの認識のずれを洗い出すのにAIを使っています。 特にデータ基盤構築の案件では、たとえば「売上」という言葉ひとつにしても、受注時点で数えるのか入金時点で数えるのか、返品を差し引くのかなど、部署によって定義が違うことがよくあるんです。AIで論点を構造化すると、そうしたずれに早く気づけて、認識合わせがしやすくなりますね。設計や分析のフェーズでは、データモデルの比較やSQLのたたき台づくり、レビュー観点の洗い出しでAIが特に役立っています。自分一人で考えるより、抜け漏れや別の視点に早く気づけるのが大きいです。

実装からテストの工程でも、Cursor （※） などを使ってコード生成やテスト観点の洗い出し、例外パターンの網羅をAIに先に進めてもらっています。私は全体の整合性の確認やレビューに集中する、というスタイルに変わりました。AIは一部の工程を手伝うだけではなく、要件定義からテストまで、仕事全体を横断して支えてくれる存在です。

※Cursor：AIがコードの生成や修正を支援するコードエディタ。

AI駆動で残業が減り、子どもと過ごす時間が増えた

生産性が上がったことは、プロジェクトを進めるうえでも、ワークライフバランスの面でも効いています。私は残業時間が大きく減って、今は月10時間未満です。おかげで子どもと過ごせる時間も増えましたね。

それを後押ししてくれているのが、柔軟な働き方を認めてくれる社内のカルチャーです。クラウドエースは、子育て世代でも働きやすい会社だと思います。業務の都合がつけばコアタイム中でも中抜けできますし、子どもの体調不良などがあったときも、チームでフォローしあっています。

第二言語でのコミュニケーションも円滑に

AIがもたらしたのは、生産性や時間のゆとりだけではありません。私にとっては、安心して働くための「コミュニケーションのサポート役」でもあるんです。実は、日本語は私の第二言語なんです。仕事でも日常でも日本語のやりとりに困ることはありませんが、説明文の下書きや論点の整理、表現の調整をAIに任せることで、より正確でスムーズにやりとりできるようになりました。私のように母国語ではない言語で仕事をする人にとって、通訳としてのAIはもう欠かせない存在だと思いますね。

速く作れるからこそ見えてきた、品質の担保という課題

もちろん、AI駆動ならではの難しさもあります。PoCやデモまではとても速く作れるのですが、テストやレビュー、再現性まで含めた品質保証となると、従来の開発より見えにくい部分が多いんです。要件の追加やユースケースの拡張があるたびに、拡張性や変更への強さがまだ十分ではないと感じることもあります。

クラウドエースのAI駆動開発では、要件や仕様、設計といったソフトウェアの「あるべき姿」を「ソフトウェアDNA」というドキュメントにまとめ、AIはそれをもとに実装を進めていきます。ただ、このDNAの書き方はまだ手探りです。案件や人によってAIへの渡し方や品質の基準がばらついてしまうので、一人ひとりの工夫をチームや組織で共有できる仕組みを、自分たちの手で作っていかなければと思っています。

大槻さんの場合

「個人のスキル」で終わらせない、組織のプロセスとしてのAI駆動

僕は日常的にCursorとGlean （※） を使っていて、業務のあらゆるフェーズをAI駆動で進めています。クラウドエースの特徴だと思うのは、AI駆動開発を「一部の人の便利なハック（個人技）」で終わらせず、業務プロセス全体を動かすエンジンとして組織の仕組みに組み込んでいるところですね。

※Glean：社内のドキュメントやチャットなどを横断して検索・要約できるAIアシスタント。

社内テンプレートが展開されていて、多くの案件は見積もりの段階からAI駆動開発を前提に計画を立てています。単に「AIを使ってもいい」というレベルではなく、開発や設計、仕様整理の進め方そのものが、組織として変わってきていると感じます。AI駆動を定着させるための投資を惜しまず、エンジニアがCursorを日常的に使い倒せる環境を用意してくれているんです。

こうした環境のなかで、僕たちのような中堅エンジニアには「AI時代に若手をどう育てるか」という新しいミッションも生まれています。生まれた余白を使って自分の技術を磨くのはもちろん、AIの出力が正しい方向に進んでいるかを見極める目を養い、それを次の世代に伝えていく。そのこと自体が、僕たちにとっての大事な生存戦略だと感じていますね。

チームで使いこなすからこその難しさ

組織としての仕組みは整ってきましたが、実際の開発現場でチームとしてAIを使いこなそうとすると、一人のときとは違う難しさがあります。1つは、レビューの負担です。AIのおかげでメンバーが実装を進めるスピードが上がり、レビュー依頼が以前よりも短い間隔で届くようになりました。開発のサイクルが速く回るのはいいことなのですが、そのぶんレビューする側が追いつくのが大変なんです。僕自身、3つ4つの作業をAIに並行して進めてもらっているので、できることは3倍になりました。ただ、使っている時間はあまり変わっていないんです。それでも、AIに任せている間は手を離せるので、時間の区切りはつけやすくなりましたね。

もう1つは、メンバー同士の作業がぶつかってしまうことです。一人のエンジニアがカバーできる範囲が広がったぶん、隣のメンバーの担当と重なりやすくなっているんです。たとえば、本来はチームで共通化すべき部分を、それぞれが自分の担当の範囲で作ってしまい、似たような仕組みが重複してしまうことがあります。一人で進める案件ではAI駆動はとても強力ですが、チーム開発での事例が増えていくのは、まだこれから。共通化する部分を先に決めておくなど、チームで開発するためのルールづくりを進めています。

AI駆動で生まれた余白を、家族との暮らしに還元する

クラウドエースの好きなところの1つが、AI駆動で生まれた時間を社員に還元しようとする姿勢です。将来的な週休3日の実現に向けて、今は試験的に月に1回、半休の日があるんです。おかげで家族と過ごす時間を増やせています。

子育ての面でも、クラウドエースは働きやすい環境だと思いますよ。フルリモートやフレックスといった制度はもちろんですが、こちらの事情を理解して、フェアに接してくれます。社長が「ハラスメントは絶対に許さない」と常々言っているのですが、当たり前のことを当たり前に守る、いい会社です。

AI駆動のキャリア

劉さんの場合

製造業の研究開発からITの世界へ。AIの転換点でキャリアを積む

私はクラウドエースに入社する前、製造業で欠陥検査技術の研究開発をしていて、IT業界の経験はありませんでした。この業界を志したのは、ちょうどクラウドやビッグデータが注目されていた時期です。そうした先端技術が使われることで人々の生活も大きく変わるだろうと思い、仕事としての将来性や面白さを感じて転職を決めました。今はAIという大きな転換点が来て、いろいろなことが変わっている最中です。このタイミングでAI駆動のキャリアを積めるのは、本当にありがたいことですね。

入社してからは、データ基盤構築を中心にさまざまな案件に関わってきました。クラウドエースでは、自分の志向に合わせてキャリアの方向性を選べるので、私はマネジメントの道を目指しています。技術を突き詰める道も捨てがたいのですが、後進の育成に貢献したいという思いもあるんです。AI時代でも若い人にちゃんと技術を伝えられる、そんな人になれたら素敵ですね。

大槻さんの場合

実装から対話へ。変わるエンジニアの価値

AIが開発現場に入ってきたことで、エンジニアに求められる価値も変わりつつあると感じています。実装にかかる時間が短くなるぶん、設計や要件定義といった上流工程の比重が高まっています。お客さんが何をしたいのか、その目的をきちんと理解して対話できるエンジニアが、AI時代には市場価値を高めていくのではないでしょうか。エンジニアの役割が、実装から対話へとシフトしていく感覚がありますね。

技術も組織も。全社に知見を広げるプレイングマネージャーへ

先端技術に特化し、AI駆動を掲げるクラウドエースでキャリアを積めるのは、自分のエンジニア人生を考えるとすごく大きいことだと思います。今後はプレイングマネージャーとして案件規模の拡大をリードしつつ、技術者としてはもちろん、組織人としても成長していきたいです。今はAI駆動開発の横断共有などにも取り組んでいますが、そこで培ったAIの知見を事業部全体、ひいてはグループ全社に展開できるような仕組みづくりにも挑戦したいと考えています。

おわりに

劉さんと大槻さんが語ってくれたのは、品質の担保やチーム開発での衝突といった課題も含めた、中堅エンジニアのAI駆動のリアルです。二人に共通しているのは、そうした課題を個人の工夫で終わらせず、組織や次の世代に目を向けて向き合っていること。劉さんは後進を育てる存在を目指し、大槻さんはプレイングマネージャーとして全社への知見展開に挑戦しようとしています。AI駆動は生産性の向上だけでなく、「エンジニアが本来発揮すべき価値はどこにあるのか」という、本質的な問いと向き合うための余白をもたらしています。

フルリモートや育児との両立など、一人ひとりのライフスタイルを大切にしながら、AI時代の新しいエンジニア像を模索していく。私たちはこれからも、現場のリアルな取り組みを共有しながら、新しい働き方やキャリアの形を探求し続けていきます。

※本記事はクラウドエースが作成したものであり、同社の許諾を得て掲載しています。

[PR]提供：クラウドエース