PeopleXは11月10日、企業のAI・セキュリティ人材育成を支援する「PeopleX アセスメント＆ラーニング（AIスキル/セキュリティ）」の提供を開始したと発表した。

社員のAIスキルやセキュリティに関する知識を診断し、結果を基に学習コンテンツを提案。独自に策定した「AIスキル標準」を用いて、AIに関するスキルを10段階で可視化する。

AIとセキュリティのスキルを診断し、学習まで支援

「PeopleX アセスメント＆ラーニング（AIスキル/セキュリティ）」は、診断、レポート、学習の機能を備えた人材育成プラットフォームだ。全社員のAIスキルやセキュリティ知識を可視化し、実務に関連した学習につなげる。

診断では、選択式問題や記述式問題、AIとのシナリオ対話を組み合わせたアセスメントを実施する。知識だけではなく、実務で求められるスキルや判断力を測定する狙いだ。

選択式問題では、受験者の正答率に応じて問題の難易度をリアルタイムに調整する動的試験形式を採用。記述式問題では、業務上の具体的な課題やセキュリティインシデントへの初動対応などを題材にする。これにより、文脈に応じた思考力や判断力を測定するという。

AIとのシナリオ対話では、同社の対話型AI技術を活用する。実際の業務シーンを想定した口述試験を通じて、スキルを測定する仕組みだ。

独自の「AIスキル標準」で実務能力を10段階評価

アセスメントには、PeopleXが独自に策定した「AIスキル標準」を用いる。AIを業務で活用する実務能力を測ることを目的とした評価指標である。

同指標はビジネスとエンジニアリングの両領域を対象とする。AIスキルを未修得の段階から、組織変革や未来創造につなげられる段階まで10段階で評価。測定項目としては、AI理解力、AI協働力、AI検証力、業務変革力、組織推進力、リスク管理力などを挙げている。

個人と組織のスキルを可視化、人材育成計画に活用

診断結果は個人単位で確認できるほか、全社員のスキル保有状況や組織全体の分布をダッシュボードで把握可能だ。企業はこの情報をAI・セキュリティ人材の育成計画に活用できる。

人材を抜てきする際のデータとして活用することも想定する。また、AI活用においてセキュリティ上の懸念がある層を特定し、リスクマネジメントにつなげる用途も見込む。

診断結果に応じて学習コンテンツを自動提案

アセスメント後は、社員一人ひとりのレベルや課題に応じた学習コンテンツを自動でレコメンド。AIスキルやセキュリティリテラシーを高めるためのオリジナルコンテンツを提供する。

診断だけで完結させず、その結果を学習へつなげることが同サービスの特徴となる。企業側は組織のスキル分布を把握しながら育成計画を策定できる。社員側は自身の課題に対応した学習を進められる仕組みである。

PeopleXは、企業による生成AI活用がツールの導入や利用を模索する段階から、成果創出を求める段階へ移りつつあることをサービス提供の背景として挙げる。AI技術の進化に伴うサイバー攻撃への対応も企業の経営課題になっているとしており、AIとセキュリティの双方を対象とした人材育成を支援する考えだ。