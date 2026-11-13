米Googleは11月12日（現地時間）、AIモデル「Gemini 4 Hydrogen」を発表した。日常的なコーディングや、AIがツールを使って複数の工程を進めるエージェント型の作業に向けたモデルで、高速モデル「Gemini 3.8 Flash」の後継にあたる。同日からGemini API、Geminiアプリ、Google検索などで提供を開始した。

Googleは、深い推論や多くの工程を伴う複雑な作業に向けて、フロンティアモデル「Gemini 4 Carbon」と「Gemini 4 Argon」を展開している。Hydrogenは、コードの実装、テストの実行、変更内容の検証など、開発中に繰り返す作業を速く進めるよう設計された。推論の深さは「low」「medium」「high」「xhigh」の4段階から選択でき、標準は「high」である。

Gemini 3.8 Flashから速度と性能が向上

Googleの評価では、Hydrogenは標準のhigh設定で、3.8 Flashの2.5倍の速さでタスクを完了した。ターミナル上での作業能力を測る「Terminal-Bench 4.1」のスコアは、3.8 Flashの18.2％から57.0％に向上した。同ベンチマークでAnthropicの「Claude Sonnet 5.5」は63.9％だった。

既存のコードを壊さずに不具合を見つけて修正する「SWE-sweep」では、Hydrogenが13.5％で、OpenAIの「GPT-6.1 Terra」の5.8％や、Claude Sonnet 5.5の3.1％を上回った。GoogleはHydrogenを自社のエージェント実行環境で測定し、競合2モデルには公開ランキングの値を用いた。

AIモデルの評価を手がける第三者機関、Artificial Analysisによる総合評価では、Hydrogenの標準設定（high）とGPT-6.1 Terraのmax設定がともに51点だった。Gemini 4 Argon（high）の50点を上回っている。同評価の1タスク当たりの所要時間はHydrogenが6.0分、Terraが14.2分で、費用はそれぞれ1.87ドル、0.96ドルであった。Hydrogenはxhigh設定で54点に上がり、所要時間は13.0分となった。

開発工程に応じてモデルを自動切り替え

Googleの開発環境「Google Antigravity」では、作業の段階に応じてHydrogenとCarbonを自動で切り替える「Orchestrator」の提供を、Google AI Ultra加入者向けに開始した。例えば、Carbonが全体の計画を立て、Hydrogenがコードの変更とテストを担当する。実装中に計画を見直す必要が生じると、Carbonに処理を戻す。

Hydrogenは、入力、推論、出力を合わせて約100万トークンのコンテキストウィンドウを備える。標準API料金は100万トークン当たり入力1.50ドル、出力7.50ドルである。3.8 Flashの同単価は2026年12月31日まで入力0.75ドル、出力3.75ドルで、2027年1月1日からHydrogenと同額になる。

GoogleはGeminiアプリとGoogle検索にもHydrogenを展開する。Geminiアプリの無料ユーザーは、自動モデル選択で質問に適していると判断された場合に利用できる。