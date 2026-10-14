Googleは10月13日（米国時間）、AIモデル「Gemini 4 Argon」の一般提供を同日より世界各地で開始した。開発者向けにGoogle AI StudioとGemini APIで提供するほか、Google AI Pro／Ultraの利用者はGeminiアプリとGoogle検索のAIモードで利用できる。

Gemini 4 Argon

GeminiアプリやAPIに展開、用途別に提供

Gemini 4 Argonは、9月30日（米国時間）に発表された同社の次世代フロンティアAIモデル。コーディングや金融／法務などの分野で、複雑な作業を遂行する能力を特徴としている。

開発者向けには、Gemini APIの有料ティアでGemini 4 Argonを順次提供する。また、Google AI Ultraの利用者は、Google Antigravity、Google AI Studio、Android StudioでGemini 4 Argonを試用できる。

企業向けには、Gemini for business、Gemini API、Google Antigravityを通じてGemini 4 Argonを順次提供する。サイバーセキュリティ向けには、サイバー分野のガードレールを適用せずにArgonを利用できる「Fairwindプログラム」への参加申請を受け付けている。

一般ユーザー向けには、Google AI UltraまたはProの利用者を対象に、GeminiアプリとGoogle検索のAIモードでGemini 4 Argonを順次提供する。

一般公開向けモデルのAPI料金は入力100万トークンあたり4米ドル、出力100万トークンあたり20米ドル。ただし11月30日までは導入価格が設定され、入力100万トークンあたり2米ドル、出力100万トークンあたり10米ドルで利用できる。

料金区分 入力（100万トークンあたり） 出力（100万トークンあたり） 導入価格（2026年11月30日まで） 2米ドル 10米ドル 導入期間終了後 4米ドル 20米ドル

キャッシュされた入力トークンには95％の割引を適用する。また、Gemini APIでは入力と出力を合わせて100万トークンの上限を設けている。

複雑な開発作業を支援、科学者1万人に無料利用枠も

Googleは公式ブログにおいて、大規模なソースコードの構造整理や性能改善を活用例として紹介している。そこで挙げられた例のひとつとして、同社のエージェント開発フレームワーク「Agent Development Kit（ADK）」では、Argonが見つけた最適化をPython版に反映し、長時間のセッションにおけるインメモリのセッション準備時間を40％短縮したという。

科学研究向けには、科学者1万人を対象に、Antigravityの最上位利用枠を6カ月間無料で提供する取り組みの応募を受け付けている。このプログラムでは資格要件や選考があり、処理能力に応じて順次提供が行われる。