LINE WORKSは11月12日、三通テレコムサービスと協業し、コールセンターや店舗向けの定額制電話応対サービスの提供を開始したと発表した。同サービスは、電話応対AIサービス「LINE WORKS AiCall」と電話回線接続サービス「クラコールSIPTrunk」を組み合わせたもので、既存の0120番号を変更せずに導入できる。サービスの提供主体は三通テレコムサービス。

AIが電話の一次対応、SMSによる情報案内も

LINE WORKS AiCallは、音声認識、音声合成、会話制御の仕組みを組み合わせた電話応対AIサービス。問い合わせ内容に応じた自動応答によって電話対応を完結させるほか、SMSを使った情報案内にも対応する。

一方、クラコールSIPTrunkは既存のPBX・CTIと接続して利用できるもので、LINE WORKS AiCallと組み合わせることで、AIによる電話の一次受付を可能にする。これにより、オペレーターへの入電件数を減らし、電話対応業務の負荷軽減が期待できるとしている。

電話料金とAI利用料を定額化

電話料金とAI利用料は定額制で、通話量が増えても追加費用は発生しないという。また、AIが夜間や休日の問い合わせにも対応し、24時間365日の電話受付を行える。

電話料金とAI利用料は定額制

LINE WORKSは今後、LINE WORKS AiCallと外部サービスとの連携強化や機能拡充を進め、コールセンターや店舗などにおける電話対応業務の効率化と業務負荷の軽減を支援するとしている。