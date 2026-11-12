米Googleは11月11日（現地時間）、データの分類や採点に特化したエンドポイント「Gemini Decisions API」を公開した。専用モデル「Gemini Decision 1」を使い、テキスト、画像、音声、動画、PDFを組み合わせた入力に対し、1回のリクエストで最大1,000問を個別に評価する。Gemini API経由で利用でき、Google AI Studioでは無料枠も用意されている。Google Cloud上のGeminiにも今後対応する予定である。

質問の形式は、条件が成立する確率を返す二択判定、2～255個の候補から1つを選ぶ選択式、段階ごとの基準に沿った採点の3種類である。1回のリクエストに異なる形式を混在させることができ、各回答には0～1の信頼度が付く。

  • Gemini Decision 1の判定デモ。休憩室の写真から「液体のこぼれの有無（Yes/No）」「適切な処置（布で拭く）」「汚れの深刻度（スコア）」の3問を、1回のリクエストで同時に判定・スコアリングしている様子。

    Gemini Decision 1の判定デモ。休憩室の写真から「液体のこぼれの有無（Yes/No）」「適切な処置（布で拭く）」「汚れの深刻度（スコア）」の3問を、1回のリクエストで同時に判定・スコアリングしている様子。

Googleによると、最大16Kトークンの入力を使った測定では、モデルの計算時間の中央値は50～100ミリ秒で、エンドツーエンドの応答時間は150～250ミリ秒だった。質問数が1～100問の範囲では、応答時間はほぼ横ばいだったという。APIの入力上限は256Kトークンである。

先行サービスとの違い

判断特化型では、TypeSafe AIが9月に「Jev」の提供を開始し、米OpenAIが10月に「GPT-6 Luna」を使う「Decisions API」のベータ版を公開した。Microsoftも10月に「Microsoft-Decision-1」を発表した。

一般提供に移行したOpenAIのAPIはテキスト、画像、JSONを受け付け、1回のリクエストで最大400問に対応する。GoogleのAPIは最大1,000問に対応し、音声、動画、PDFも直接判定できる。

入力100万トークン当たりの基本単価はGoogleとOpenAIが0.10ドル、JevとMicrosoft-Decision-1が0.042ドルで、いずれも出力への課金はない。

GoogleのAPIでは、複数の質問で共有する入力データは、同じリクエスト内で1回だけ課金対象となる。質問ごとに加算されるのは、指示や判定基準に使うトークンである。音声の文字起こしや文字認識（OCR）への個別の課金はない。

Googleが公表したベンチマークのうち、4モデル共通の7項目では、Gemini Decision 1がGPT-6 LunaのDecisions APIを全項目で上回った。例えば「JevBench」の正答率はGemini Decision 1が92.2％、GPT-6 Lunaが90.9％、Jev 1.14が90.0％だった。Jev 1.14との比較ではGemini Decision 1が5項目で上回り、Web画面を扱う「Mind2Web Multimodal」と、ツール呼び出しの要否を評価する「When2Call」の2項目ではJev 1.14が上回った。

予測の確信度と実際の正答率のずれを測る指標（Top1-ECE）では、Gemini Decision 1の誤差が4モデルで最も小さかった。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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