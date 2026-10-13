茨木市とNTT西日本は10月13日、純国産プライベートLLMを活用した小中学校向け校務AIの実証を、市立小中学校で開始すると発表した。

LLMにはNTT版大規模言語モデル「tsuzumi 2」の最新モデルを採用。校務文書の検索・要約や文書作成支援などを通じて、プライベート環境における生成AIの有効性や安全性、操作性を検証する。

校務文書の検索や文書作成を支援

今回の実証では、教育分野に特化したオンプレミス環境の生成AIアプリケーションを利用する。主な機能として、チャット形式での質問や校務文書の検索・要約、文書作成支援などを用意する。LLMにはNTT版大規模言語モデル「tsuzumi 2」の最新モデルを採用。「tsuzumi」は日本語の処理性能を重視して開発された大規模言語モデルである。実証期間は2027年3月31日までを予定しているという。

分散した校務文書の検索・確認を生成AIで効率化

実証の背景には、教職員が校務で情報を探したり、文書を作成したりする際の負担がある。

茨木市によると、市立小中学校の校務では、必要な情報がサーバ上の複数のファイルに分散している。このため、必要な情報の検索や確認、文書作成に手間がかかる場合があるという。

一方、教育現場では機密性の高い情報を扱う。このため、生成AIを校務に導入するには、安全性と利便性を両立できる環境が求められる。そこで両者は、プライベートLLMを活用した生成AI環境を構築し、校務での利用可能性を検証する。

ローカル環境とアクセス制御で安全性も検証

実証では、生成AI向けの比較的低コストなGPUサーバ上で動作する生成AIアプリケーションを活用。情報検索や文書作成における利便性の向上を検証する方針だ。

生成AIの利用環境については、利用者の権限に応じたアクセス制御を行う。また、ローカル環境で運用することで、安全性と実用性を評価する。

実証後は教職員へのアンケートとヒアリングを実施する予定だ。情報検索や文書作成に要する時間、AIによる回答の有用性、操作性などを検証する。あわせて、教職員の継続利用意向も確認する。

役割分担として、茨木市は実証フィールドを提供するほか、教職員へのヒアリングや周知に向けた調整を担う。NTT西日本は実証全体の調整、生成AIアプリケーションの開発、効果検証を担当する。

実証用生成AIアプリケーション画面

システム構成イメージ

校務AIの有効性と安全な活用方法を検討

両者は今回の実証で得られた知見や教職員の意見を踏まえ、校務AIの有効性と安全な活用方法を検討する。今後は教育現場の業務効率化と働き方改革に向けた取り組みを進めることで、教職員が児童・生徒と向き合う時間を確保できる教育環境の構築につなげる考えだ。