マウスコンピューターは11月11日、12.2型モバイルノートパソコン「mouse X2」シリーズの新モデルとして、AMD Ryzen 5 216プロセッサを搭載した製品を発売した。約981gの軽量ボディと薄さ19mmのコンパクトな設計が特徴。

約981gの軽量設計、天板は100kgfの荷重に耐える堅牢性

mouse X2は、2026年9月に発表された12.2型モバイルノートパソコンシリーズ。今回発売するモデルは、6コア12スレッド構成のAMD Ryzen 5 216プロセッサとAMD Radeon 740Mグラフィックスを搭載し、Web閲覧やメール、資料作成、オンライン会議などの日常的な用途を想定している。

本体重量は約981g、厚さは19mmで、A4用紙よりもコンパクトな筐体を採用。天板は100kgfの荷重に耐える設計とし、米国国防総省が定めるMIL-STD-810Hに準拠した品質試験もクリアしている。

ディスプレイは12.2型のノングレア液晶パネルを採用し、アスペクト比16:10、リフレッシュレート60Hzに対応する。

60Whバッテリーを搭載、有線LANなど接続端子も充実

バッテリー容量は60Whで、エコモード時の駆動時間は動画再生時約11.5時間、アイドル時約26時間。外出先での作業や学習など、持ち運びを伴う利用を想定している。

インタフェースはUSB Type-C、USB Type-A、HDMI、カードリーダーに加え、LANケーブルを直接接続できる埋め込み式の有線LAN端子を搭載する。

本体カラーはフロストゴールド、パールホワイト、コスモブルーの3色。製品構成の一例となる「mouse X2-A5A01PW-A」は、Windows 11 Home、8GBメモリ、256GB NVMe SSDを搭載し、価格は19万9,800円（税込）となっている。