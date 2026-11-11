ツナググループ・ホールディングスは11月11日、ジョブコミュニティとの業務提携の取り組み第1弾として、退職者タレントプールサービス「アルムニア」と商業施設向け経験者マッチングサービス「ジョブコミ」の連携サービスの提供を開始したと発表した。

三井不動産商業マネジメントが運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと」などを対象に、同日から本格導入する。

「アルムニア」と「ジョブコミ」を連携、商業施設単位で人材を循環

ツナググループ・ホールディングスは、資本業務提携先であるHataLuck and Personの子会社、ジョブコミュニティと業務提携を締結した。今回の取り組みは、2026年4月30日に発表したHATALUCKとの資本業務提携に基づく事業連携の第1弾となる。

連携するのは、ツナググループが提供する「アルムニア」と、ジョブコミュニティが提供する「ジョブコミ」である。

アルムニアは、アルバイトやパートの退職者を企業独自のデータベースに登録・管理する退職者タレントプールサービスだ。企業は人手が必要になった際、登録された退職者へ求人を届けられる。退職者は面接や履歴書なしで再び勤務することができ、スポットワークなどの働き方にも対応する。

ジョブコミは、商業施設での勤務経験者と店舗をつなぐマッチングサービスである。施設スタッフ向けアプリ「はたLuck SC」から利用できる。利用者は施設での勤務経験を生かせる求人を閲覧・応募できるほか、スカウトを受け取ることも可能だ。

導入単位を「店舗」から「商業施設」へ拡大

今回の連携では、アルムニアの導入単位を従来の企業・店舗から商業施設へと広げる。大型商業施設には多数の店舗が出店しているため、施設単位で導入することで複数の店舗やスタッフへ利用を広げる狙いがある。

背景にあるのが、サービス産業における人手不足である。小売業や飲食業では、店舗ごとに採用活動を行い、退職者が出るたびに新たな人材を募集するケースがある。スポットワークの普及によって短時間・単発で人材を確保しやすくなった一方、新たな人材を受け入れる際の説明や教育も必要となる。

これに対し、商業施設の勤務経験者は館内ルールや業務上の導線などに関する知識を持つ場合がある。今回の取り組みでは、こうした勤務経験を施設全体の人材確保に生かすことを狙う。

「はたLuck SC」を接点に退職後も経験者とつながる

連携サービスでは、退職するスタッフなどに対し、本人の希望に応じてジョブコミへの登録を案内する。接点となるのが、施設スタッフが利用する「はたLuck SC」である。

登録した勤務経験者には、店舗が求人掲載やスカウトを通じて募集情報を届けられる。復職だけでなく、スポットワークなどの就業機会につなげることも想定する。

特徴となるのが、特定店舗の退職者を同じ店舗だけの人材候補に限定しない考え方だ。同じ商業施設内で働いた経験があれば、別の店舗やブランドでの就業にもつなげる。館内ルールや導線への理解など、施設で培った経験を新たな勤務先でも生かすことを想定している。

また、同じ店舗やブランドで勤務した経験がある場合には、その経験に応じて教育内容を調整できる。ツナググループらは、こうした仕組みによって受け入れや教育の負担軽減につなげる考えだ。

勤務経験データをマッチングにも活用へ

今後は対象となる商業施設を拡大する。出店店舗の本部とも連携し、複数の施設や店舗をまたいだサービス活用も提案する方針だ。

さらに、本人の同意を前提として、「はたLuck SC」に蓄積されたワークデータを活用する構想も示している。勤務経験やスキルの可視化、仕事とのマッチングなどへの利用を目指す。勤務経験を次の仕事の選択肢や処遇へ反映できる仕組みの構築につなげる。

ツナググループ・ホールディングスによると、すでに50施設で店長向けの説明を開始している。対象施設と就業機会を順次拡大し、2029年には年間約10万件のスポット勤務の実現を目指す方針だという。