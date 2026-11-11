マウスコンピューターは、11月13日～15日に札幌市で開催される「北海道みらい人材育成プロジェクト2026－北海道デジタル学園祭－」に協賛する。同イベント内の3つのコンテストに、パソコンとモバイルディスプレイを副賞として提供する。

同イベントは、これまで4年間開催されてきた「北海道小中学生プログラミングコンテスト」を発展させたもので、小学生から高校生までを対象に、プログラミングや生成AI、ロボット、探究学習などをテーマとするデジタル・STEAM教育イベントとして開催される。

マウスコンピューターが協賛するのは、「北海道小中学生プログラミングコンテスト」「探究フェス（ロボットコンテスト）」「情報教育コンテスト第1回北海道大会」の3イベント。

各コンテストの最優秀賞の副賞として、2in1タイプのパソコン「mouse M0-IAU01BK-A」、15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ「iiyama ProLite P1671HSC-B1J」を提供する。

15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ「iiyama ProLite P1671HSC-B1J」

同社は2022年から北海道小中学生プログラミングコンテストへの協賛を継続しており、子どもたちがデジタル技術を活用したものづくりに挑戦する機会を支援している。