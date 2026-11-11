MailGuardは2026年11月9日(現地時間)、「Fake ChatGPT Plus Billing Alert Targets User Payment Details」において、OpenAIのアカウントサービスを装い、ChatGPT Plusの利用者から個人情報やクレジットカード情報を盗み取ろうとするフィッシングメールを確認したと報じた。

このメールは、サブスクリプション料金の決済に失敗したと偽り、受信者に請求情報の更新を促す内容だ。リンク先にはOpenAIとは無関係のドメインで運営される偽の請求ページが用意されている。

決済失敗を通知、支払い情報の更新を要求

特定されたフィッシングメールの送信者は「OpenAI Account Services」、件名は「Action Required: Payment issue on your ChatGPT account.」とされる。本文は「Dear Customer」という一般的なあいさつで始まり、ChatGPTの最新のサブスクリプション料金を処理できない問題が見つかったと説明する。

OpenAIの料金請求を装うフィッシングメールの例 引用：MailGuard

受信者には「Update Payment Details」というリンクから請求情報を確認、更新するよう要求する。さらに、メールには「11月10日までに対応しなければサービスが中断される」と記載されており、期限を設けて受信者の不安をあおり、早急な対応を促している。

MailGuardの調査では、メールの送信元がOpenAIとは無関係のドメインであることが確認された。本文にはOpenAIの公式アドレスを装った連絡先が記載されていたが、実際の送信元を証明するものではない。また、受信者の氏名を使わず、一般的な呼びかけにとどめている点も不審な特徴として挙げられる。

メール内のリンクには短縮URLサービス「Linktree」の「tr.ee」が使用されており、最終的な接続先を確認しにくくしていた。送信元ドメインの不一致や短縮URLの使用など、フィッシングメールに特徴的な手口が確認されている。

偽サイトで住所やカード情報の入力を要求

リンクをクリックすると、「doing-memory.de」というドメイン名で運営されるフィッシングサイトに誘導される。ページはChatGPT Plusの請求画面を模倣したデザイン構成で、ChatGPTのロゴも確認できる。

ChatGPT Plusの請求画面を装うフィッシングサイトの例 引用：MailGuard

入力項目は、国または地域、氏名、請求先住所、市区町村、郵便番号、電話番号などだ。画面は正規の請求手続きに見える構成だが、Webブラウザーのアドレス欄にはOpenAIとは無関係のドメインが表示される。

個人情報を入力して「Continue」をクリックすると、支払い情報の入力画面に遷移し、クレジットカード情報の入力欄が表示される。最後に「Subscribe」をクリックすると、入力情報のすべてが攻撃者の元に送信される可能性がある。

MailGuardの運用チームは、クリック後の動作までは特定できなかったと明らかにした。調査時にはロゴが回転する表示の後、カード情報の入力画面に戻る動作を確認したと述べており、ページ遷移の処理に不具合を抱えている可能性がある。ただし、この不具合が故意か否かにかかわらず、情報送信は実行されるものと予想される。

不審なメールを受け取った場合の対処法

ChatGPTの決済失敗を知らせるメールを受信しても、本文内のリンクから支払い情報を更新しないことが重要だ。契約状況はChatGPTの公式サイトやアプリに直接アクセスして確認することが推奨される。

また、送信元の表示名だけで判断せず、メールアドレスやリンク先のドメインを確認する必要がある。サービスの停止を警告して対応を急がせるメールや、短縮URLを使った誘導にも注意したい。

すでに不審なサイトへカード情報を入力した場合は、速やかにカード会社へ連絡する。パスワードも入力した場合は、該当アカウントのパスワードを変更し、同じパスワードを使用しているほかのサービスについても変更することが望まれる。