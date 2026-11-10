キッカケクリエイションは11月10日、転職エージェントを利用して直近3年以内に転職したITエンジニア101人を対象とした転職実態調査の結果を発表した。

求人票の情報だけでは職場の実態がわからないと感じた回答者は約9割に上った。また、70.3％が入社後に事前情報と職場の実態との食い違いを感じていた。入社前に十分な情報を得られず、入社後にもギャップが生じやすい項目として「配属チームの開発体制・人数構成」が挙がった。

ITエンジニアの88.1％、「求人票だけでは職場の実態がわからない」

同調査は、転職エージェントを利用して直近3年以内に転職したITエンジニア101人を対象に実施した。調査期間は2026年9月24日～28日で、インターネットを通じて回答を集めた。

応募先を検討する際、求人票の情報だけでは職場の実態がわからないと「強く感じた」と回答した割合は57.4％だった。「やや感じた」は30.7％だった。両者を合わせると88.1％に達する。

この2つを選んだ89人に、内定承諾時点で知りたかった情報をどの程度得られていたかも尋ねた。「一部は得られたが、不十分なまま承諾した」は49.4％だった。「ほとんど得られないまま承諾した」は2.2％だった。合わせて51.6％が、十分な情報を得られない状態で内定を承諾していた。

入社前に不足していた情報のトップは「配属チームの開発体制・人数構成」

十分な情報を得られないまま内定を承諾した46人に、事前に知りたかった情報を複数回答で尋ねた。その結果、「配属チームの開発体制・人数構成」が60.9％で最も多かった。次いで「チームの雰囲気や上司の人柄」が39.1％となった。「実際の担当業務・担当範囲」と「コードレビューやテストの文化」は、それぞれ37.0％だった。「技術的負債や使用技術の実態」と「残業や休日対応の実態」は、それぞれ32.6％だった。

情報を十分に確認できなかった理由では、「確認できる相手や機会がなかったから」が56.5％で最多となった。「質問すると選考や印象に悪影響が出ると感じたから」が41.3％で続いた。「『入社するまでわからない』と説明されたから」は37.0％だった。

70.3％が入社後に食い違い、開発体制や担当業務でギャップ

入社後についても、事前に得ていた情報と実態とのギャップが明らかになった。

事前に聞いていた内容と職場の実態が「大きく食い違っていた」とした回答者は34.7％だった。「やや食い違っていた」は35.6％だった。合計すると70.3％が何らかの食い違いを感じていたことになる。

食い違いを感じた71人に具体的な内容を複数回答で尋ねたところ、「配属チームの開発体制・人数構成」が54.9％で最多だった。「実際の担当業務・担当範囲」が52.1％、「技術的負債や使用技術の実態」が39.4％と続いた。

「配属チームの開発体制・人数構成」は、内定承諾前に十分得られなかった情報でも最多だった。入社前に把握しにくい情報と、入社後に食い違いが生じた情報に共通している点が今回の結果から読み取れる。

食い違いを感じた人の38.0％が「退職・再転職」を経験

情報の食い違いは、その後のキャリア選択にも影響していた。

入社後に食い違いを感じた71人のうち、その食い違いが原因で「実際に退職・再転職した」とした回答者は38.0％だった。「真剣に考えたことがある」は52.1％、「少し考えたことがある」は9.9％だった。

一方、「考えたことはない」との回答は0％だった。少なくとも今回の調査対象者では、事前情報と実態とのギャップを感じた全員が、程度の差はあるものの退職や再転職を検討したことになる。

85.2％が「求人数」より「求人票に載らない職場情報」を重視

転職エージェントに求める役割についても、情報の具体性を重視する傾向が表れた。

今後の転職エージェント選びで重視する点では、「技術を理解し、職務経歴書の書き方を支援してくれる」が54.5％で最多だった。「求人票に載らない職場の情報を持っている」は53.5％で続いた。

「提案される求人数の多さ」と「求人票に載らない職場の情報の充実」のどちらを重視するかという質問では、「職場情報の充実を重視する」が42.6％だった。「どちらかといえば職場情報の充実を重視する」も42.6％だった。合計すると85.2％が職場情報の充実を重視している。

今回の調査では、求人票だけでは把握しにくい開発体制や担当業務などの情報が、入社後のギャップとしても表れた。ITエンジニアの転職では、待遇や職種といった求人票上の条件に加え、現場レベルの情報を応募者にどこまで提供できるかも重要になりそうだ。