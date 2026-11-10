Windows Latestは2026年11月1日(現地時間)、「Give Teams enough RAM or look worse in meetings, Microsoft warns, as it still won’t swap its WebView code for a native Windows app written in WinUI」において、Windows版のMicrosoft Teamsに搭載されている「効率モード(Efficiency mode)」について解説した。

同機能は、ハードウェア性能が限られたPCでも会議やチャットを利用しやすくするための支援機能だ。メモリ容量が8GB以下のPCでは、Teamsの起動時間を最大20%短縮できる。ただし、システム負荷に応じてカメラ解像度などを引き下げるため、会議中の映像品質が低下する場合があるという。

低スペックPCで起動時間を最大20%短縮、3種類の設定を用意

Microsoftは11月3日、メモリ8GB搭載のWindows 11 PCにおける性能改善について発表した。その中でTeamsの効率モードにも言及し、起動時間を最大20%短縮できるほか、会議中にはCPU負荷に応じてカメラ解像度を調整し、音声品質を維持する仕組みを紹介している。効率モードは、Microsoftが進めるWindows 11の性能改善策の一つに位置付けられている。

また10月21日には、効率モードを解説するサポート文書を公開。CPU性能の限られる旧式デバイスの支援を目的とする機能で、低速なCPUやメモリ容量8GB以下など、ハードウェア性能が限られたデバイスでは標準で有効になる。

それ以外のデバイスでも利用でき、手動での機能のオン、オフに対応する。旧式デバイスでは起動速度が最大20%改善され、会議中では音声品質を優先し、CPU負荷が高まるとカメラの解像度を下げてCPUに余裕を持たせる。

設定には3つの選択肢が設けられている。既定設定の「リソースが少ない場合にのみ使用します」は、利用可能なリソースが不足した場合にCPUとメモリーの使用量を削減する。「効率モードを絶対に使用しない」は同機能を無効にし、システムリソースを多く消費しても機能や品質を優先する。「常に効率モードを使用します」は、常時リソース消費を抑制する設定だ(参考情報：「Change settings in Microsoft Teams | Microsoft Support」)。

Teamsのメモリ消費に課題、WebView2からの移行は未定

MicrosoftはTeamsの性能改善を継続しており、メモリー不足時のリソース消費を抑える追加の最適化にも取り組んでいる。Windows Latestは今後の改善例として、バックグラウンドでの画像ダウンロードを一時停止するなどの対策を挙げている。

一方、Windows Latestは、効率モードによる改善だけではTeamsのメモリー消費に関する課題を根本的に解決できないと指摘する。現在のTeamsはWebView2を利用しており、同メディアの記者は、Windows向けのネイティブUIフレームワークであるWinUIへの移行を検討すべきだと主張している。

MicrosoftはWindows 11の標準アプリでWinUIの活用を進めているものの、Teamsについては、WebView2からWinUIへ移行する具体的な計画を公表していない。