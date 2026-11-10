Windows Latestは2026年11月1日(現地時間)、「Give Teams enough RAM or look worse in meetings, Microsoft warns, as it still won’t swap its WebView code for a native Windows app written in WinUI」において、Windows版のMicrosoft Teamsに搭載されている「効率モード(Efficiency mode)」について解説した。

同機能は、ハードウェア性能が限られたPCでも会議やチャットを利用しやすくするための支援機能だ。メモリ容量が8GB以下のPCでは、Teamsの起動時間を最大20%短縮できる。ただし、システム負荷に応じてカメラ解像度などを引き下げるため、会議中の映像品質が低下する場合があるという。

低スペックPCで起動時間を最大20%短縮、3種類の設定を用意

Microsoftは11月3日、メモリ8GB搭載のWindows 11 PCにおける性能改善について発表した。その中でTeamsの効率モードにも言及し、起動時間を最大20%短縮できるほか、会議中にはCPU負荷に応じてカメラ解像度を調整し、音声品質を維持する仕組みを紹介している。効率モードは、Microsoftが進めるWindows 11の性能改善策の一つに位置付けられている。

また10月21日には、効率モードを解説するサポート文書を公開。CPU性能の限られる旧式デバイスの支援を目的とする機能で、低速なCPUやメモリ容量8GB以下など、ハードウェア性能が限られたデバイスでは標準で有効になる。

それ以外のデバイスでも利用でき、手動での機能のオン、オフに対応する。旧式デバイスでは起動速度が最大20%改善され、会議中では音声品質を優先し、CPU負荷が高まるとカメラの解像度を下げてCPUに余裕を持たせる。

設定には3つの選択肢が設けられている。既定設定の「リソースが少ない場合にのみ使用します」は、利用可能なリソースが不足した場合にCPUとメモリーの使用量を削減する。「効率モードを絶対に使用しない」は同機能を無効にし、システムリソースを多く消費しても機能や品質を優先する。「常に効率モードを使用します」は、常時リソース消費を抑制する設定だ(参考情報：「Change settings in Microsoft Teams | Microsoft Support」)。

Teamsのメモリ消費に課題、WebView2からの移行は未定

MicrosoftはTeamsの性能改善を継続しており、メモリー不足時のリソース消費を抑える追加の最適化にも取り組んでいる。Windows Latestは今後の改善例として、バックグラウンドでの画像ダウンロードを一時停止するなどの対策を挙げている。

一方、Windows Latestは、効率モードによる改善だけではTeamsのメモリー消費に関する課題を根本的に解決できないと指摘する。現在のTeamsはWebView2を利用しており、同メディアの記者は、Windows向けのネイティブUIフレームワークであるWinUIへの移行を検討すべきだと主張している。

MicrosoftはWindows 11の標準アプリでWinUIの活用を進めているものの、Teamsについては、WebView2からWinUIへ移行する具体的な計画を公表していない。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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