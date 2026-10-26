Windows Reportは2026年10月22日(現地時間)、「Microsoft Edge tests an On-device AI setting similar to Chrome's」において、、MicrosoftがEdge Canary版で「オンデバイスAI」と呼ばれる新設定を試験していると報じた。

この設定は、Webサイトや拡張機能がEdgeに組み込まれたAIモデルを利用できるかどうかを、ユーザーが切り替える機能とみられる。ただし、Microsoftは現時点で詳細を明らかにしておらず、具体的にどの機能が制御対象となるかは不明だ。

Edgeの設定画面に「オンデバイスAI」が追加

新設定は、Edgeの「設定」→「CopilotとAI」ページの最下部で確認できる。アドレスバーに「edge://settings/ai」と入力して直接開く方法もある。

設定の説明には、Microsoft Edgeで実行されるAIモデルを利用して対応機能を強化できることや、設定をオフにすると一部の機能が動作しなくなる可能性があることが記されている。また、MicrosoftのPrompt APIに関する文書へのリンクも設けられている。

オンデバイスAIの設定画面

Prompt APIは、Webサイトや拡張機能からEdgeに組み込まれた小規模言語モデル(SLM: Small Language Model)にプロンプトを送信し、文章の要約、分類、書き換えなどを依頼可能にする仕組みだ。Webサイトの開発者はAI技術をWebアプリケーションに統合することができる。

Windows Reportによると、MicrosoftはこのAPIを含むオンデバイスAI関連の実験的なAPIを提供済みとされる。言語の検出や翻訳に対応する実験用APIも存在するという。ただし、これらAPIと今回の新設定が直接結び付いているかどうかは不明だ。

Prompt APIとの関連は？ 制御対象は明らかにならず

Web Machine Learning Community Groupは10月16日、Prompt APIの仕様(草案)を公開した。Prompt APIは、Webサイトからブラウザーに組み込まれた言語モデルを利用できるようにする仕組みで、Microsoft EdgeやGoogle Chromeで実験的な実装が進められている。

MicrosoftはPrompt APIの利用目的の範囲や課題などのフィードバックを募集しており、意見のあるユーザーに「[Prompt API] Feedback for the Prompt API developer preview in Microsoft Edge · Issue #1012 · MicrosoftEdge/MSEdgeExplainers」へのコメントを求めている。

また、試験に参加して不具合を発見したユーザーに対しては、公式リポジトリ「GitHub - MicrosoftEdge/MSEdgeExplainers: Home for explainer documents originated by the Microsoft Edge team · GitHub」への報告も求めた。

今回の新設定にはPrompt APIの文書へのリンクが設けられているものの、両者の具体的な関係は明らかになっていない。Microsoftによる今後の情報公開が待たれる。