LINE WORKSは10月22日、AI-OCRと生成AIを組み合わせたAI文書処理サービス「LINE WORKS PaperOn」（以下、PaperOn）と、サイボウズが提供する業務改善プラットフォーム「kintone」を連携する「PaperOn連携プラグイン」を提供開始した。

プラグインはkintoneの導入支援および開発を手がけるジョイゾーが開発し提供。プラグインは無料で利用できる。

「LINE WORKS PaperOn」と「kintone」の連携プラグインを提供開始

プラグインの概要

提供を開始するプラグインは、PaperOnで読み取り、承認された請求書や注文書、領収書、作業日報などの紙帳票のデータを、ボタン操作でkintoneに取り込み、レコードとして自動登録するもの。

また、LINE WORKSとPaperOnの連携機能を利用すれば、スマートフォンで撮影した帳票をLINE WORKSのトークルームに送信するだけで、PaperOnへのアップロードし、OCRによるデータ化、kintoneへの登録までを、手軽かつシームレスにできるようになる

連携プラグインの活用イメージ

主な特長

PaperOnで処理し承認を行ったデータ（読み取ったテキストと原本画像）を、ボタン操作ひとつでkintoneへ取り込めるようになり、データはkintoneのレコードとして登録される。

そのため、検索・集計・分析の他、既存の業務データと組み合わせた活用や、プロセス管理を利用した申請・承認業務など、kintone上での業務に活用できる。

さらに、PaperOnが提供する6種類のOCRモデル（全文・表認識、テンプレート、請求書特化型、注文書特化型、レシート・領収書特化型、AIおまかせモデル）に対応しており、PaperOnで読み取りデータ化した紙帳票の情報をスムーズにkintoneに登録できる。

レシートや請求書の明細のように1枚の帳票に複数のデータが存在する場合は、kintoneのテーブルにまとめて登録できる。