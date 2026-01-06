2026年の年頭にあたり、クリックテック・ジャパン 執行役員社長の執行役員社長氏は年頭所感として、以下を発表した。

新年明けましておめでとうございます。

2025年は、世界各国で戦争や紛争が相次ぎグローバル市場に大きな影響を及ぼす中、関税をめぐる国際問題が激化し、不安定な一年となりました。こうした急速な変化の中で、企業が戦略の柔軟な見直しや迅速な意思決定を迫られる場面が多く見られました。

AI分野においても、大きな変化が見られた一年となりました。LLMをはじめとする生成AIはビジネスに浸透しはじめ、日常的に活用される存在となりつつあります。こうした中で従来のデータ分析に加え、生成AIによる回答が企業の意思決定のツールとして重要となりつつあります。

Qlikは、自然言語で非構造化データから回答を得られるQlik Answersを発表しました。今年はこれを進化させ、従来ビジネスインテリジェンスツールで行っていた構造化データ分析を統合します。この新しいQlik Answersは様々なエージェンティックAIとして協働し、単なるデータ分析にとどまらない新しいエージェンティック体験を提供いたします。

一方、AIをより効果的に活用するには、データの質や信頼性が鍵となります。Qlik のデータ統合製品は、クラウド、オンプレを問わず、AI活用のための信頼できるデータ基盤を構築します。さらに、増大するデータの運用・管理コストという課題に対しては、オープンテーブルフォーマットであるIcebergをベースとしたオープンレイクハウスを新たに発表、今年はさらなる機能強化を進めてまいります。

Qlikは、今年もAI活用とその前提となるデータ統合に対する市場ニーズを先取りしていく所存です。業界をリードするQlikのソリューションにより、お客様が組織のすべてのレベルでAIを活用し、アクションやプロセスの最適化と自動化を通じて確実なビジネス成果を得られるよう支援してまいります。また、ビジネスの成功をさらに多くのお客様にお届けすべく、グローバルおよび日本国内のパートナー様ともしっかりと協業してまいります。

本年が、皆様にとりまして実り多き一年となりますことを、心より祈念申し上げます。