Cloudflare System Statusの障害報告

米「Cloudflare」で障害が発生し、X(旧Twitter)などの複数のWebサービスで不具合が起きるなど、広範にわたって影響が出ている模様だ。

Cloudflare System Statusによれば、最初の報告は11月18日11時48分(協定世界時)、「内部的にサービス品質の低下が発生しており、一部のサービスに断続的な影響が出る可能性がある」となっている。Cloudflareでは問題を特定し、修正を施しているとのこと。