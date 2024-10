13CO 2 (0.023気圧)およびH 2 (0.21気圧)雰囲気下、550℃で還元されたCo(7.5質量%)-ZrO 2 (0.020g)光触媒に光照射した時の13CH 4 (メタン)、12CH 4 、13CO、13C 2 H 6 (エタン)、13C 3 H 8 (プロパン)生成の経時変化 (出所:千葉大プレスリリースPDF)