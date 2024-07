Malwarebytesは7月12日(米国時間)、「iPhone users in 98 countries warned about spyware by Apple|Malwarebytes」において、これまで92カ国のiPhoneユーザーに送信されていたスパイウェア脅威通知が98カ国のユーザーに拡大したと伝えた。

Appleのスパイウェア脅威通知システムは、同社製品のユーザーを高度なスパイウェア攻撃から保護するシステム。国家から雇われた、または国家が購入して使用する高度なスパイウェアの攻撃を検出し、標的となっているデバイスの所有者に警告を通知する。

Appleが送信するスパイウェア脅威通知のiMessageには、次の文章が含まれるという。この通知を受信したユーザーには速やかな対策が求められる。

Apple detected that you are being targeted by a mercenary spyware attack that is trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. (AppleはあなたのApple IDに関連付けられたiPhoneがリモートから侵害を試みる傭兵スパイウェア攻撃の標的になっていることを検出しました)