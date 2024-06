Kaspersky Labはこのほど、「KVRT for Linux: malware scanner for Linux systems|Kaspersky official blog」において、無料のLinux専用ウイルス駆除ツール「Kaspersky Virus Removal Tool (KVRT) for Linux」のリリースを発表した。

「Kaspersky Virus Removal Tool for Linux」の概要

Kaspersky Virus Removal Tool for Linux(以降、KVRT for Linuxと呼称)はLinux専用のウイルス駆除ツール。既知のウイルスをシステムから検出し駆除する。システムのリアルタイム検出や監視機能はない。

KVRT for Linuxのメイン画面 引用:Kaspersky Lab

動作条件は次のとおり。

CPU:x86_64アーキテクチャをサポートする1GHz以上のCPU

メモリ:1GB以上

補助記憶装置:1GB以上の空き容量

その他:ネットワーク接続必須

動作確認済みのディストリビューションは次のとおり。

AlmaLinux OS 8以降

AlterOS 7.5以降

Astra Linux Common Edition 2.12以降

CentOS 6.7以降

Debian GNU/Linux 10.0以降

EulerOS 2.0以降

Linux Mint 19.2以降

openSUSE Leap 15.0以降

Oracle Linux 7.3以降

Red Hat Enterprise Linux 6.7以降

Rocky Linux 8.5以降

SUSE Linux Enterprise Server 12.5以降

Ubuntu 12.04以降

Uncom OS Home / Business / Education / Enterprise 2.2以降

ALT Linux Workstaton / Workstation K / Server / Education 8以降

ROSA Linux Workstation / Server 12以降

RED OS 7.3以降

入手方法と使い方

KVRT for Linuxは次の公式サイトから入手することができる。WebサイトはデフォルトでKVRT for Windowsのダウンロードボタンのみを表示しており、KVRT for Linuxを隠している。そのような場合は、ページ下部の「SHOW OTHER PLATFORMS」ボタンをクリックすることでKVRT for Linuxのダウンロードボタンを表示できる。

KVRT for Linuxには自動のデータベース更新機能がない。そのため、毎回公式サイトから新しくツールをダウンロードして実行する必要がある。データベースの更新は1日数回程度実施される見込み。

KVRT for LinuxはGUIおよびCUIの双方に対応しておりインストールする必要はない。管理者(root)権限で実行するとシステムメモリ、ブートセクター、その他の重要な領域を含め検査することができる。通常のユーザーアカウントでも実行できるが、この場合は機能が制限される。

なお、このツールは手動で実行する必要があり、スケジュールされた実行はできない。使い方の詳細は専用のヘルプサイト「Running the application」から確認することができる。