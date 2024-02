「ZOZOTOWN」、アジアのスターが共演するアワード「ASEA 2024」初開催 会員限定でチケットの最速先行販売開始

ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは4月10日、Kアリーナ横浜にて、自社が主幹となる初のアワード「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」を開催する。それに先がけこのほど、「ZOZOTOWN」会員限定でチケットの最速先行抽選販売を開始した。

「ASEA 2024」は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになるアワード。前年1年間に世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが出演し、華麗なパフォーマンスを披露する。

このほど、「ZOZOTOWN」が主幹となり、その第1回目のアワード正式名称が「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」に決定した。「ZOZOTOWN」のユーザーをはじめとする国内のK-POPファンに向けて、特別な体験を届けたいという思いから「ASEA 2024」の日本開催が実現した。

「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」には、「Stray Kids」「TAEMIN」「THE BOYZ」といった豪華アーティストに加えて、ヒップホップスタイルをベースに華やかなパフォーマンスで日本の厚いファン層を獲得している「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」や、日本のみならず世界中でヒットしている「Bling-Bang-Bang-Born」などの話題の楽曲を手掛けるラッパーR-指定とDJ松永によるHIPHOPユニット「Creepy Nuts」が出演。さらに2月26日、国内外で高い注目を集めるグローバルボーイズグループ「JO1」や「INI」、世界中のZ世代から支持され、アルバム・音源チャートを席巻する「TOMORROW X TOGETHER」の出演が決定した。今後も出演アーティストを順次発表する予定としている。

アワードを楽しんでもらうため、「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」オリジナルグッズも企画しており、「ZOZOTOWN」は、チケット販売やグッズ販売、運営などを通じて同イベントをともに盛り上げていくとしている。

4月10日の開催に先がけ、2月26日には「ZOZOTOWN」会員限定でチケットの最速先行抽選販売を開始した。チケット料金はA席が2万2000円(税込)、S席が2万7000円。