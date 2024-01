X(旧Twitter)は1月23日、パスキー認証のサポートを発表した。米国のiOSユーザー向けで、それ以外の地域やOSについては計画を発表していない。

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!



A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account - all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…