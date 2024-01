The Hacker Newsは1月18日(現地時間)、「PixieFail UEFI Flaws Expose Millions of Computers to RCE, DoS, and Data Theft」において、オペレーティングシステムとファームウェア間のインタフェースを定義するUEFI(Unified Extensible Firmware Interface)のオープンソース実装「Tianocore EFI Development Kit II(EDK II)」に複数の脆弱性が発見されたと報じた。脆弱性を特定したQuarkslabはこれらを総称して「PixieFail」と命名している。

PixieFailを悪用されると、リモートコード実行(RCE: Remote Code Execution)、サービス運用妨害(DoS: Denial of Service)、DNSキャッシュポイズニング、ネットワークセッションハイジャック、機密情報漏洩のリスクがある。

UEFIのオープンソース実装の脆弱性の概要

発見された脆弱性はTianocore EDK IIに組み込まれた「NetworkPkg」と呼ばれる独自のTCP/IPネットワークプロトコルスタックに存在する。NetworkPkgはコンピュータをネットワークから起動するPXE(Preboot eXecution Environment)の段階で、ネットワーク機能を有効化する。このとき脆弱性を悪用される可能性があり、PXEブートを有効化していない場合は影響を受けない。

Tianocore EDK IIは多くのメーカーがUEFIの実装時にリファレンスコードとして使用するか、またはそのまま採用しているため、市販されているコンピュータにはこれら脆弱性が存在している可能性がある。

発見された脆弱性の情報は次のとおり。

CVE-2023-45229 - DHCPv6 Advertiseメッセージの処理における整数アンダーフローの不具合

CVE-2023-45230 - 長いサーバIDオプションによるDHCPv6クライアントのバッファオーバーフローの不具合

CVE-2023-45231 - 切り捨てられたオプションを含むNeighbor Discovery Redirectメッセージの処理に境界外読み込みの不具合

CVE-2023-45232 - Destination Optionsヘッダの未知のオプション解析に無限ループの不具合

CVE-2023-45233 - Destination OptionsヘッダのPadNオプションの解析に無限ループの不具合

CVE-2023-45234 - DHCPv6 AdvertiseメッセージのDNS Serversオプションの処理にバッファオーバーフローの不具合

CVE-2023-45235 - DHCPv6 proxy AdvertiseメッセージのサーバIDオプションの処理にバッファオーバーフローの不具合

CVE-2023-45236 - TCPの初期シーケンス番号を予測可能な不具合

CVE-2023-45237 - 弱い疑似乱数ジェネレータの使用

PixieFailに関する詳細な情報は脆弱性を特定したQuarkslabのブログ「PixieFail: Nine vulnerabilities in Tianocore's EDK II IPv6 network stack.」にて公開されている。また、影響を受けるベンダの包括的な一覧と緩和策のガイダンスはCERT Coordination Center (CERT/CC)の「VU#132380 - Vulnerabilities in EDK2 NetworkPkg IP stack implementation.」から閲覧することができる。

PixieFailの影響を受けるベンダーの状況

PixieFailの影響を受けるベンダーは次のとおり。

American Megatrends Incorporated(AMI)

Insyde Software Corporation

Intel

Phoenix Technologies

PixieFailの影響を受けないベンダーは次のとおり。

東芝

本稿執筆時点で、影響の有無が不明とされるベンダーは次のとおり。

Microsoft

Acer

Amazon

ARM Limited

ASUSTeK Computer Inc.

Cisco

Dell

Fujitsu (Europe)

Gamma Tech Computer Corp.

GETAC Inc.

Google

Hewlett Packard Enterprise

HP Inc.

Lenovo

ReactOS

Star Labs Online Limited

VAIO Corporation

PixieFailへの対策

PixieFailの影響を回避するには、コンピュータを販売するベンダーから公開されている情報を確認し、影響を受ける場合はベンダーから指定されている手順に従いUEFIファームウェアをアップデートすることが推奨されている。

アップデートを実施できない、または影響の有無がわからない場合は、緩和策としてPXEブートを無効にするか、または不正アクセスから保護されたネットワーク環境に移動することが望まれている。