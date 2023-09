NTTデータは9月22日、自律航行ドローンの海上横断において、緊急着陸地点を陸地と海上に一切設置せずにレベル3(無人地帯での目視外飛行)の海上横断飛行を実現したことを発表した。今回の実証は、東京都の離島港湾DX(デジタルトランスフォーメーション)事業に関する業務委託において、7月14日および21日に実施したものだ。

ドローンの飛行ルート

今回の実証ではVTOL(Vertical Take Off and Landing:垂直離着陸機)型の固定翼UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(以下、ドローン)を使用して、事前に設定した飛行ルートに従って自律飛行させた。伊豆大島を大島を周回しながら海岸を撮影し、被災状況を迅速に確認するための有効性を検証したという。

今回使用した「QUKAI FUSION 3.5」機体

実証の結果、伊豆(河津町菖蒲沢海岸)から垂直離陸したドローンは、海上を横断して伊豆大島を周回する延べ70キロメートルの行程を自律飛行し、約1時間程度で大島の岡田港に着陸した。

また、飛行時のカメラ撮影情報や機体情報は、LTE回線を使ってリアルタイムで都庁などの遠隔地端末に中継されたとのことだ。