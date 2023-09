Microsoftは9月14日(米国時間)、Windows Insider Blogの記事「New updates for Snipping Tool and Phone Link begin rolling out to Windows Insiders」において、Windows 11のプレビュー版におけるSnipping Toolのアップデートについてアナウンスした。

最新版のSnipping Toolでは、スクリーンショットの画像からテキストを抽出できるOCR機能、Phone Link経由で接続中のAndroidデバイスで撮影した写真を編集できる機能などが追加された。

Snipping ToolはWindowsに標準でインストールされているスクリーンショットアプリ。最新版であるWindows Insiderに展開されたバージョン11.2308.33.0では、ツールバーに「テキスト アクション」という新しいアイコンが追加されている。このアイコンをクリックすると、スクリーンショット内のテキストを検出して、クリップボードにコピーすることができる。

さらに、指定したテキストを黒く塗り潰す墨消し機能も実装されている。墨消ししたいテキストを選択して右クリックメニューで「テキストを編集する」を選ぶと、指定した場所が黒く塗り潰される。「クイック編集」機能を使えば、メールアドレスと電話番号に自動で検出して塗りつぶすこともできる。

Phone Linkは、AndroidデバイスやiOSデバイスをWindowsと接続して、PCから電話をかけたり、メッセンジャーを読み書きしたりできるようにする機能。Android版では、撮影した写真をPCとリアルタイムに共有する機能もある。新しいSnipping ToolとPhone Linkの最新版(PCではバージョン1.23082.123.0)を組み合わせると、Androidデバイスで撮影した最新の写真にPC上のSnipping Toolでアクセスして編集できるようになるという。

これらの新機能は、Windows InsiderプログラムのCanaryおよびDevチャネル向けに配信されたWindows 11のアップデートに含まれている。