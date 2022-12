サステナビリティの観点から、また、高騰する電気代節約の観点から、昨今はいかにして電力の使用量を減らすか、頭を悩ませている人も多いだろう。寒さが増す中、電気代はうなぎ上りに増えている。

そこで、本稿では、ESETの公式ブログ「Top tips to save energy used by your electronic devices」を基に、年末年始にかけて利用が増える電子機器で利用するエネルギを抑える方法を紹介しよう。

PC、スマートフォン、タブレットに加えて、AIスピーカー、スマートテレビなど、家庭にはスマートホーム機器が増えている。ある調査によると、現在、ヨーロッパの平均的な家庭には約17台、米国の家庭には20台にまで増えているという。

加えて、ESETは在宅勤務が一般家庭の電力使用量増加に拍車をかけていると指摘している。自宅で仕事をしていると、PCを利用し、エアコンを利用し、電気をつけ、さまざまな形で電力を使っている。

ESETは家庭で電力の使用量を抑える方法として、以下を挙げている。