NTTマーケティングアクトProCXは12月16日、CX(顧客体験価値)向上に向けたさまざまな情報を発信し、カスタマーサービスを取り巻く業界全体のベースアップを図る共創の場として、「CXデザインコミュニティ」を立ち上げ、同日から運営開始することを発表した。

同コミュニティは、CXに関するナレッジやベストプラクティスなどをシェアし、業界を超えて相互研鑽することで、社会全体がより良い体験で包まれる世の中をめざす共創の場として立ち上げられたもの。会員登録や利用料金などは不要で、まずはWebやSNSでの情報発信から開始し、コミュニティ形成や相互交流の活動を展開していくという。

また同コミュニティは共創メディアとしても展開が予定されており、経営目線での戦略から、現場目線での具体的な戦術まで、業種業態を問わずカスタマーサービスに関わるさまざまな情報を、大きく4つのカテゴリーに分けて発信していくという。

具体的には、「CX the Wow」でCXのベストプラクティスの紹介、「CX the New」でCXに関する最新情報・セミナー情報を紹介、「CX the How」でCX向上ノウハウや具体的な施策事例を紹介、「CX the View」でCXを追及するトップランナーたちに迫る企画を展開する。

さらに、同コミュニティは共創を重要なフィロソフィーとしているため、メディア間の連携や記事の掲載依頼など、公共・民間問わずさまざまなパートナーシップを図り、目的やカテゴリテーマに沿う多様なCXナレッジの集約やコンテンツ充実を探求していきたい考え。