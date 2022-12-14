Microsoftは現地時間2022年12月13日、Microsoft Azure for StudentsにMinecraftのUbuntu用Bedrock Dedicated Serverを展開し、Minecraftを楽しむための記事を公開した。現在のMinecraftは以前からのJava版と、マルチプラットフォーム版のBedrock Editionを販売している。以前はWindows 10 Editionなどと呼ばれていた。

Minecraft Bedrock Edition(公式ブログより)

Microsoft Azure for Studentsはクレジットカード不要で、1年間の無償期間と100ドル分のAzureクレジットを獲得できる。記事ではAzure VMにUbuntu Server 20.0.4 LTSを展開し、Minecraft Bedrock Dedicated Serverと、Minecraft: Java Editionをインストールしていた。今後Microsoftは、OpenAIでMinecraftの世界にNPC(ノンプレーヤーキャラクター)を作り出す方法や、Microsoft ResearchのProject Malmoを用いた強化学習の手順紹介を予定している。