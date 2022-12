Amazonは自社の提供する広告をより適切なものに改善していくための調査の一環として、「Amazon Shopper Panel」という取り組みを行っている。これは招待制のプログラムで、Amazon.com以外で購入したレシートなどを提出することで毎月10ドルの報酬が得られるというもの。Amazonはこうして得たデータに基づいて広告の改善を行うとしている。

Amazon Shopper Panel

Amazon Shopper Panelプログラムでは、参加者に対して次の行動を求めている。

Amazon Shopper Panelアプリをインストールし、Amazon.com以外で購入したことを示すレシートを10枚アップロードする

アンケートに回答する

広告の検証機能を有効にする

報酬は、「Amazon Balance」またはチャリティ寄付のどちらかの形で月ごとに10ドル相当で提供されると説明されている。参加人数は限定されているという。

Business Insiderは12月6日(米国時間)、「Amazon Is Offering Users $2 a Month for Letting It Track Phone Data」において、Amazon Shopper Panelプログラムに新しく2ドルのオプションが登場したと伝えた。これはトラフィックデータの共有に同意すると得られるものとされている。

本稿執筆時点で、この広告検証プログラムは米国および英国を拠点とするAmazonのユーザーのうち、招待されたユーザーに限定して提供されているとの説明が行われている。