国立科学博物館は9月6日、2022年度の重要科学技術史資料（愛称：未来技術遺産）に18件が新たに登録されたと発表した。今回（第15回）の登録により、合計343件登録されたことになるという。
今回登録されたのは以下18件。
|名称
|概要
|直流単式電弧溶接機（PD-A）
|国産化最初期の電動発電機式直流アーク溶接電源
|トランジスタインバータ制御 CO2/MAG 溶接機（YD-350HF）
|薄板溶接の高品位化に対応
|フルデジタル直流 TIG 溶接機（YC-300BM1）
|溶接施工条件を正確かつ詳細に再現
|ノクリア AS28JPZ
|世界で初めてのフィルター自動清掃機能を搭載
|地盤凍結装置［地盤凍結ユニット（型式名：US110H-3）、)凍結管（断熱限定式、削孔式実物のカットモデル）、口元パッカー
|安定した地盤凍結を実現
|凍結速度制御式凍上試験機4号機
|地盤凍結膨張率の任意の応力場と温度場での定量的測定を実現
|現場造成凍土壁の可視化システム関係資料
|地盤改良範囲の完全把握を実現
|電気自転車 Electric Cycle DG-EC2
|製品化された電動自転車の原型
|電動アシスト自転車[)電動ハイブリッド自転車 ヤマハ パス（PAS）、初代 PAS のプロト車、初代 PAS の技術開発試作車]
|世界で初めて商品化された電動アシスト自転車
|4 号自動式卓上電話機
|独自の技術開発で戦後復興期のコミュニケーションを支えた
|600 形自動式卓上電話機
|性能向上と量産に対応した設計で高度成長期の大量需要に対応
|601 形自動式卓上電話機
|省資源化と世界市場を視野に入れた電話機
|日本初の純国産ジェットエンジン ネ２０
|日本独自の技術で飛行に成功
|FJR710/20 ターボファンエンジンと耐環境試験写真集
|日本初の高バイパス比ターボファンエンジン
|RJ500 ターボファンエンジン
|日本が主導した国際共同開発エンジン
|3.5 インチ・マイクロフロッピーディスク
|世界初の3.5インチ・マイクロフロッピーディ
|English-language word processor Series 35, OA-S3300
|世界初 3.5 インチ・マイクロフロッピーディスク・ドライブ搭載ワードプロセッサ
|Digital Mavica（MVC-FD5）
|3.5 インチ・マイクロフロッピーディスクを搭載したデジタルカメラ
9月13日から9月25日まで、国立科学博物館 上野本館において、「2022（令和4）年度 第15回 未来技術遺産 登録パネル展示」が行われる。入館にはオンラインによる事前予約が必要。