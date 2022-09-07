国立科学博物館は9月6日、2022年度の重要科学技術史資料（愛称：未来技術遺産）に18件が新たに登録されたと発表した。今回（第15回）の登録により、合計343件登録されたことになるという。

今回登録されたのは以下18件。

名称 概要
直流単式電弧溶接機（PD-A） 国産化最初期の電動発電機式直流アーク溶接電源
トランジスタインバータ制御 CO2/MAG 溶接機（YD-350HF） 薄板溶接の高品位化に対応
フルデジタル直流 TIG 溶接機（YC-300BM1） 溶接施工条件を正確かつ詳細に再現
ノクリア AS28JPZ 世界で初めてのフィルター自動清掃機能を搭載
地盤凍結装置［地盤凍結ユニット（型式名：US110H-3）、)凍結管（断熱限定式、削孔式実物のカットモデル）、口元パッカー 安定した地盤凍結を実現
凍結速度制御式凍上試験機4号機 地盤凍結膨張率の任意の応力場と温度場での定量的測定を実現
現場造成凍土壁の可視化システム関係資料 地盤改良範囲の完全把握を実現
電気自転車 Electric Cycle DG-EC2 製品化された電動自転車の原型
電動アシスト自転車[)電動ハイブリッド自転車 ヤマハ パス（PAS）、初代 PAS のプロト車、初代 PAS の技術開発試作車] 世界で初めて商品化された電動アシスト自転車
4 号自動式卓上電話機 独自の技術開発で戦後復興期のコミュニケーションを支えた
600 形自動式卓上電話機 性能向上と量産に対応した設計で高度成長期の大量需要に対応
601 形自動式卓上電話機 省資源化と世界市場を視野に入れた電話機
日本初の純国産ジェットエンジン ネ２０ 日本独自の技術で飛行に成功
FJR710/20 ターボファンエンジンと耐環境試験写真集 日本初の高バイパス比ターボファンエンジン
RJ500 ターボファンエンジン 日本が主導した国際共同開発エンジン
3.5 インチ・マイクロフロッピーディスク 世界初の3.5インチ・マイクロフロッピーディ
English-language word processor Series 35, OA-S3300 世界初 3.5 インチ・マイクロフロッピーディスク・ドライブ搭載ワードプロセッサ
Digital Mavica（MVC-FD5） 3.5 インチ・マイクロフロッピーディスクを搭載したデジタルカメラ

  • 重要科学技術史資料 一覧　資料：国立科学博物館

9月13日から9月25日まで、国立科学博物館 上野本館において、「2022（令和4）年度　第15回　未来技術遺産 登録パネル展示」が行われる。入館にはオンラインによる事前予約が必要。