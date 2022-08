Trend Microは7月29日(米国時間)、「Examining New DawDropper Banking Dropper and DaaS on the Dark Web」において、Google Playストアにマルウェアをドロップするアプリが複数混入していたと伝えた。「DawDropper」と名付けられた、新たなドロッパーの亜種を使用するキャンペーンがGoogle Playストアで展開されていたことが判明した。

バンキング型トロイの木馬をドロップする4つの亜種が複数のAndroidアプリに仕込まれていたことが明らかとなった。これら亜種はすべて、データを保存するためにクラウドホスティング型NoSQLデータベースであるFirebase Realtime DatabaseをC2サーバとして使用し、GitHub上で悪意のあるペイロードをホストしていたという。

Google Playストアで発見されたDawDropperキャンペーンに使われた悪意のあるAndroidアプリは次のとおり。なお、これらのアプリはすべてGoogle Playストアから削除されているとのことだ。

Call Recorder

Rooster VPN

Super Cleaner

Document Scanner

Universal Saver Pro

Eagle photo editor

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Universal Saver Pro

Lucky Cleaner

Just In: Video Motion

Document Scanner PRO

Conquer Darkness

Simpli Cleaner

Unicc QR Scanner

スマホユーザーは悪意のあるアプリの餌食とならないよう、アプリのレビューの確認や疑わしいWebサイトからアプリをダウンロードしないこと、提供元が不明のアプリをインストールしないことなど、セキュリティベストプラクティスを心がけることが推奨される。