Canonicalは7月21日(英国時間)、「Dell XPS 13 Plus Developer Edition now certified with Ubuntu 22.04 LTS|Ubuntu」において、「Dell XPS 13 Plus Developer Edition」が「Ubuntu 22.04 LTS」で認定されたと伝えた。

開発者は2022年8月からUbuntu 22.04 LTSがプレインストールされたDell XPS 13 Plus Developer Editionの購入が可能になる。また、すでにDell XPS 13 Plusを所有している場合は、認定を受けたUbuntu 22.04 LTSをインストールすることで販売されているものと同じエクスペリエンスを得られるという。

Dell XPS 13 Plus Developer Editionの主な特徴は次のとおり。

Ubuntuがプリインストールされている

クリーンなデザイン(ゼロ格子キーボード、静電容量式タッチ機能、シームレスなガラスタッチパッド、エッジツーエッジインタフェース)

最大4K+改造に対応したOLEDディスプレイ

第12世代Intel Core 28Wプロセッサ

M.2 PCIe Gen 4 NVMeソリッドステートドライブ

ノイズや温度を情報させることのない大型ファン

改善されたクアッドスピーカー

Dell XPS 13 Plus Developer Editionは2022年8月から米国、カナダ、ヨーロッパの一部の国での販売開始が予定されている。