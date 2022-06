Mozillaは6月14日(米国時間)、「Firefox Rolls Out Total Cookie Protection By Default To All Users」において、同日から世界中のすべてのFirefoxユーザーに対して「Total Cookie Protection」をデフォルトで提供すると発表した。Mozillaはこの変更によってFirefoxがWindows、Mac、Linuxで利用できる最もプライベートで安全な主要Webブラウザになると説明している。

インターネットでは、サイトを越えてユーザーの動きをトラッキングする広告などの仕組みが機能している。こうした機能を実現する方法は複数あるが、特にCookieが使われることが多い。広告サービスはCookieを使ってユーザーの動きを追跡し、洗練されたプロファイルの構築が行われている。

「Total Cookie Protection」はこうしたトラッキングに対するFirefoxの最新機能となる。WebサイトごとにCookieジャーを作成し、その中で処理を完結させるようになる。広告などのトラッカーはサイトを越えてユーザをトラッキングすることが難しくなり、個々のサイトでの行動だけがトラッキング対象になるとされている。単純にCookieを禁止すれば本来のサービスや正常なデータ分析にも影響を及ぼしてしまう。Total Cookie Protectionはその辺りのバランスが優れており、これまで問題となっていた点が改善されている。

Mozillaはこの「Total Cookie Protection」技術を長年にわたるアンチトラッキングへ向けた取り組みの集大成と説明している。Mozillaはこの10年間、特にプライバシーの強化へ向けた取り組みを続けてきた。「Total Cookie Protection」は、プライバシーの懸念に対処するには利用を検討したい機能になっている。