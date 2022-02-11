Q-Successから2022年2月のWebサーバのシェアが発表された。2022年2月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やし、ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らした。

ただしNginxの変動幅は小さく、実質的に横ばいないしは微減の傾向を示しつつある。Cloudflare ServerとLiteSpeedが増加傾向、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたる減少傾向を示しており、徐々にシェアの入れ替わりが進んでいる。

Webサーバシェア推移グラフ 資料: Q-Success

順位 Webサーバ 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 Nginx 33.1% 33.0% ↑ 2 Apache 30.9% 31.3% ↓ 3 Cloudflare Server 22.0% 21.6% ↑ 4 LiteSpeed 12.2% 11.9% ↑ 5 Microsoft-IIS 6.1% 6.2% ↓ 6 Node.js 1.7% 1.7% ＝ 7 Google Servers 1.2% 1.2% ＝ 8 Envoy 0.4% 0.4% ＝ 9 ArvanNginx 0.1% 0.1% ＝ 10 Cowboy 0.1% 0.1% ＝ 11 Tengine 0.1% 0.1% ＝ 12 Tomcat 0.1% 0.1% ＝ 13 Apache Traffic Server 0.1% 0.1% ＝ 14 Kestrel 0.1% 0.1% ＝ 15 Caddy 0.1% 0.1% ＝ 16 IdeaWebServer <0.1% <0.1% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。