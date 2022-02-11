Q-Successから2022年2月のWebサーバのシェアが発表された。2022年2月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やし、ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らした。
ただしNginxの変動幅は小さく、実質的に横ばいないしは微減の傾向を示しつつある。Cloudflare ServerとLiteSpeedが増加傾向、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたる減少傾向を示しており、徐々にシェアの入れ替わりが進んでいる。
|順位
|Webサーバ
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|Nginx
|33.1%
|33.0%
|↑
|2
|Apache
|30.9%
|31.3%
|↓
|3
|Cloudflare Server
|22.0%
|21.6%
|↑
|4
|LiteSpeed
|12.2%
|11.9%
|↑
|5
|Microsoft-IIS
|6.1%
|6.2%
|↓
|6
|Node.js
|1.7%
|1.7%
|＝
|7
|Google Servers
|1.2%
|1.2%
|＝
|8
|Envoy
|0.4%
|0.4%
|＝
|9
|ArvanNginx
|0.1%
|0.1%
|＝
|10
|Cowboy
|0.1%
|0.1%
|＝
|11
|Tengine
|0.1%
|0.1%
|＝
|12
|Tomcat
|0.1%
|0.1%
|＝
|13
|Apache Traffic Server
|0.1%
|0.1%
|＝
|14
|Kestrel
|0.1%
|0.1%
|＝
|15
|Caddy
|0.1%
|0.1%
|＝
|16
|IdeaWebServer
|<0.1%
|<0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。