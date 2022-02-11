Q-Successから2022年2月のWebサーバのシェアが発表された。2022年2月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やし、ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らした。

ただしNginxの変動幅は小さく、実質的に横ばいないしは微減の傾向を示しつつある。Cloudflare ServerとLiteSpeedが増加傾向、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたる減少傾向を示しており、徐々にシェアの入れ替わりが進んでいる。

  • 2022年2月Webサーバシェア/円グラフ

    2022年2月Webサーバシェア/円グラフ

  • 2022年2月Webサーバシェア/棒グラフ

    2022年2月Webサーバシェア/棒グラフ

  • Webサーバシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

    Webサーバシェア推移グラフ　資料: Q-Success

順位 Webサーバ 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 Nginx 33.1% 33.0%
2 Apache 30.9% 31.3%
3 Cloudflare Server 22.0% 21.6%
4 LiteSpeed 12.2% 11.9%
5 Microsoft-IIS 6.1% 6.2%
6 Node.js 1.7% 1.7%
7 Google Servers 1.2% 1.2%
8 Envoy 0.4% 0.4%
9 ArvanNginx 0.1% 0.1%
10 Cowboy 0.1% 0.1%
11 Tengine 0.1% 0.1%
12 Tomcat 0.1% 0.1%
13 Apache Traffic Server 0.1% 0.1%
14 Kestrel 0.1% 0.1%
15 Caddy 0.1% 0.1%
16 IdeaWebServer <0.1% <0.1%

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。