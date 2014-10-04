「Xperia Z3」の最新情報・話題まとめ
2019年03月08日(金)
Xperiaの特価品が続々、小型Xperia Tabletは未使用品が安い
Android 03/08 18:05
2015年11月24日(火)
KDDI、「Xperia Z3 SOL26」をAndroid 5.0にアップデート
携帯キャリア 11/24 20:54
2015年10月01日(木)
ソフトバンク、「Xperia Z3」のブラウザに関する不具合を修正
携帯キャリア 10/01 16:58
2015年09月07日(月)
2015年09月04日(金)
「Xperia Z5」は何が進化したか? - Z4/Z3とスペック比較
Android 09/04 13:54
2015年08月18日(火)
2015年07月28日(火)
ドコモのXperia3機種がAndroid 5.0にOSアップデート
携帯キャリア 07/28 13:09
2015年06月23日(火)
ソニー、「Xperia」17機種向けに「Android M」開発者プレビューを公開
Android 06/23 12:59
2015年06月08日(月)
ソフトバンク、Xperia Z3をAndroid 5.0にアプデ - その他の機種は未定
携帯キャリア 06/08 13:17
2015年05月12日(火)
2015年03月19日(木)
2015年03月05日(木)
KDDI、「Xperia Z3 SOL26」の画面表示が乱れる不具合を修正
携帯キャリア 03/05 17:44
2014年11月27日(木)
ドコモ、「Xperia Z3/Z3 Compact」の通話中に雑音が入る不具合を修正
携帯キャリア 11/27 16:50
2014年11月18日(火)
2014年11月10日(月)
ソフトバンク、「Xperia Z3」を21日に発売 - 3キャリアから「Z3」が出揃う
携帯キャリア 11/10 15:44
2014年11月05日(水)
ドコモ、「Z3」よりも一回り小さい「Xperia Z3 Compact」を12日より発売
携帯キャリア 11/05 18:17
2014年10月29日(水)
ソニー、「Xperia Z3」シリーズ向け「PS4 リモートプレイ」アプリ公開開始
Android 10/29 19:33
ロア・インターナショナル、ZENUSブランドのXperia Z3用ケース6モデル
スマホアクセサリー 10/29 17:26
2014年10月22日(水)
2014年10月21日(火)
ドコモ、月々サポート増額でおトクに「Xperia Z3」が使えるキャンペーン
携帯キャリア 10/21 13:27
2014年10月20日(月)
KDDI、「Xperia Z3」を10月24日より発売! - moraのクーポンもプレゼント
携帯キャリア 10/20 15:07
Xperia「Z」シリーズが、Android 5.0に! - ただし日本は未定
Android 10/20 10:56
2014年10月14日(火)
KDDI、「Xperia Z3」の価格を発表 - MNPなら実質0円に!
携帯キャリア 10/14 20:30
2014年10月10日(金)
ソニー、「Xperia Z3v」を米Verizonから発売 - 「Z3」とはデザインに差が
Android 10/10 15:18
2014年10月07日(火)
2014年10月04日(土)
2014年10月02日(木)
2014年10月01日(水)
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017
|