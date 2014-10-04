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「Xperia Z3」の最新情報・話題まとめ

ソニーモバイルコミュニケーションズのスマートフォン「Xepria Z3」の最新ニュースを紹介。レビュー記事や使い方も紹介。

2019年03月08日(金)

Top

Xperiaの特価品が続々、小型Xperia Tabletは未使用品が安い

Android 03/08 18:05

2015年11月24日(火)

Top

KDDI、「Xperia Z3 SOL26」をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 11/24 20:54

2015年10月01日(木)

Top

ソフトバンク、「Xperia Z3」のブラウザに関する不具合を修正

携帯キャリア 10/01 16:58

2015年09月07日(月)

Top

「Xperia Z5 Compact」は何が進化したか - A4/Z3 Compactとスペック比較

Android 09/07 14:59

2015年09月04日(金)

Top

「Xperia Z5」は何が進化したか? - Z4/Z3とスペック比較

Android 09/04 13:54

2015年08月18日(火)

Top

ソニー、「METAL GEAR SOLID V」コラボモデルのウォークマンなど発売

サウンド / オーディオ 08/18 20:58

2015年07月28日(火)

Top

ドコモのXperia3機種がAndroid 5.0にOSアップデート

携帯キャリア 07/28 13:09

2015年06月23日(火)

Top

ソニー、「Xperia」17機種向けに「Android M」開発者プレビューを公開

Android 06/23 12:59

2015年06月08日(月)

Top

ソフトバンク、Xperia Z3をAndroid 5.0にアプデ - その他の機種は未定

携帯キャリア 06/08 13:17

2015年05月12日(火)

Top

今だからこそXperia Z3 Compactがアツイ! - 最新Z4にも引けを取らない性能

Android 05/12 13:09

2015年03月19日(木)

Top

「Xperia J1 Compact」「Z3 Compact」「VAIO Phone」、スペックと価格を比較 - 「J1 Compact」は魅力的な機種に

MVNO 03/19 17:42

2015年03月05日(木)

Top

KDDI、「Xperia Z3 SOL26」の画面表示が乱れる不具合を修正

携帯キャリア 03/05 17:44

2014年11月27日(木)

Top

ドコモ、「Xperia Z3/Z3 Compact」の通話中に雑音が入る不具合を修正

携帯キャリア 11/27 16:50

2014年11月18日(火)

Top

モバイル事業のリスクをコントロールして収益を安定化させることが経営課題 - Sony IR Day 2014・平井社長オープニングスピーチ

その他ガジェット 11/18 15:30

2014年11月10日(月)

Top

ソフトバンク、「Xperia Z3」を21日に発売 - 3キャリアから「Z3」が出揃う

携帯キャリア 11/10 15:44

2014年11月05日(水)

Top

ドコモ、「Z3」よりも一回り小さい「Xperia Z3 Compact」を12日より発売

携帯キャリア 11/05 18:17

2014年10月29日(水)

Top

ソニー、「Xperia Z3」シリーズ向け「PS4 リモートプレイ」アプリ公開開始

Android 10/29 19:33

Top

ロア・インターナショナル、ZENUSブランドのXperia Z3用ケース6モデル

スマホアクセサリー 10/29 17:26

2014年10月22日(水)

Top

Xperia Z3の価格を徹底比較! - 長期的に使うならau、短期的に使うならソフトバンクがおトク!

Android 10/22 17:25

2014年10月21日(火)

Top

ドコモ、月々サポート増額でおトクに「Xperia Z3」が使えるキャンペーン

携帯キャリア 10/21 13:27

2014年10月20日(月)

Top

KDDI、「Xperia Z3」を10月24日より発売! - moraのクーポンもプレゼント

携帯キャリア 10/20 15:07

Top

Xperia「Z」シリーズが、Android 5.0に! - ただし日本は未定

Android 10/20 10:56

2014年10月14日(火)

Top

KDDI、「Xperia Z3」の価格を発表 - MNPなら実質0円に!

携帯キャリア 10/14 20:30

2014年10月10日(金)

Top

ソニー、「Xperia Z3v」を米Verizonから発売 - 「Z3」とはデザインに差が

Android 10/10 15:18

2014年10月07日(火)

Top

「Xperia Z3」を速攻レビュー! ソフトバンク版は、ドコモ版よりも“素の良さ”が感じられる端末に

携帯キャリア 10/07 13:02

2014年10月04日(土)

Top

ドコモの「Xperia Z3」と「Xperia Z3 Compact」はどこが違う? - 機能面は一緒だけどスペックでは差が

Android 10/04 12:00

Top

ドコモの新スマホ7機種一番人気は? iPhone 6も選択肢に加えるとどうなる? - マイナビニュース調査

携帯キャリア 10/04 11:30

Top

ドコモの2014-2015冬春スマホ、「Xperia Z3」と「AQUOS ZETA」を比較 - スペックでは「Z3」が一歩リード

携帯キャリア 10/04 09:31

2014年10月02日(木)

Top

ソニー、世界最軽量の8型タブ「Xperia Z3 Tablet Compact」11月7日発売

Android 10/02 11:12

2014年10月01日(水)

Top

ソニーモバイル、Xperia Z3 Tablet CompactのWi-Fiモデルを11月に発売

その他ガジェット 10/01 19:27

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