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「Swift」の最新情報・話題まとめ

AppleのiOSおよびOS Xのためのプログラミング言語「Swift」の最新技術動向や活用方法などを紹介します。

2019年03月05日(火)

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Apple、国際女性デーを祝して女性プログラマーやクリエイターにフォーカス

アップル 03/05 22:52

2018年11月27日(火)

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Apple、女性起業家をサポートする「Entrepreneur Camp」プログラムを発表

アップル 11/27 17:19

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Apple、Hour of Codeで、より多くの学生にプログラミング教育を提供

アップル 11/27 16:31

2018年08月31日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第140回 Acerの新「Swift 5」にショックを受ける

パソコン 08/31 06:00

2018年08月30日(木)

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Acer、15.6型タッチ液晶で990gの「Swift 5」などノートPCを多数発表 - IFA 2018

PC本体 08/30 11:08

2018年04月14日(土)

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[2018年春]注目したい&買ってみたいWindows PC - デタッチャブル2in1・タブレット編

PC本体 04/14 12:31

2017年11月15日(水)

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10年間で劇的に注目が高まった6つの技術

開発/エンジニア 11/15 12:04

2017年11月14日(火)

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Pythonが成長続行 - TIOBEプログラミング言語ランキング

開発/エンジニア 11/14 10:41

2017年11月02日(木)

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嫌われているプログラミング言語ランキング - Stack Overflow

開発/エンジニア 11/02 11:44

2017年10月24日(火)

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日本エイサー、13.3型ノートPC「Swift 1」に新色サクラピンク

PC本体 10/24 17:44

2017年10月16日(月)

Top

GitHubで使われているプログラミング言語トップ15

開発/エンジニア 10/16 10:29

2017年10月06日(金)

Top

SwiftとJavaが減少、その理由は? - 10月開発言語ランキング

開発/エンジニア 10/06 14:30

2017年09月10日(日)

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9月TIOBEプログラミング言語ランキング、落ちるビッグ3・Java、C、C++

開発/エンジニア 09/10 06:30

2017年08月30日(水)

Top

Acer、IFA2017で第8世代Core搭載の薄型PCを披露 - 5.97mmの一体型、9mmの2in1など

PC本体 08/30 20:11

2017年08月04日(金)

Top

JavaとCが史上最も低い値 - 8月プログラミング言語ランキング

開発/エンジニア 08/04 11:30

2017年08月03日(木)

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日本エイサー、薄型ノートPC「Swift 1」夏モデル発売 - 税別68,000円

PC本体 08/03 17:21

2017年07月31日(月)

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夏休みは無料の学習講座「Today at Apple」を利用してプログラミングを始めてみよう!

アップル 07/31 16:38

2017年07月28日(金)

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8年ぶりに最新版、GNUstep live CD 2.5登場

開発/エンジニア 07/28 10:00

2017年07月24日(月)

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シノプシス、ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームを強化

組み込み 07/24 14:50

2017年07月15日(土)

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2017年に最も使われたプログラミング言語14選

開発/エンジニア 07/15 17:00

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米国政府のソフトウェア技術トレンド、OSSよりもベンダー提供技術が人気

セキュリティ 07/15 14:30

2017年07月10日(月)

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Goが引き続き増加 - 7月開発言語ランキング

開発/エンジニア 07/10 13:00

2017年07月07日(金)

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PythonがJavaに迫る勢い - 7月PYPL開発言語ランキング

開発/エンジニア 07/07 09:27

2017年06月05日(月)

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Kotlinが急増の傾向 - 6月プログラミング言語人気ランキング

企業IT 06/05 18:00

2017年06月03日(土)

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Apple、開発言語アプリ「Swift Playgrounds」でドローンやロボットに対応

開発/エンジニア 06/03 14:00

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COMPUTEX TAIPEI 2017 - G-SYNC HDR対応、4K解像度の35型湾曲ディスプレイが新登場

周辺機器 06/03 11:00

2017年05月10日(水)

Top

JavaとCの減少続く - 5月プログラミング言語ランキング

開発/エンジニア 05/10 09:00

2017年04月19日(水)

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SAPがPaaSビジネスを強化、iOS向けSDKとIoTサービスを提供

情報システム 04/19 10:30

2017年04月10日(月)

Top

「Hack」がトップ50入り - 4月プログラミング言語人気ランキング

開発/エンジニア 04/10 16:30

2017年03月30日(木)

Top

Swift 3.1登場

開発/エンジニア 03/30 09:29

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