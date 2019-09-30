テクノロジー
会員ページ

お知らせ

「Hot Chips」のニュースまとめ-2019年9月

毎年8月に米国にて開催されるデジタルデータ処理関係のコマーシャルLSIの発表の場としては世界最高のステータスを持つ国際学会「Hot Chips」で各企業や研究機関などが発表した最新の半導体に関する話題などをまとめてお届けします。

2019年09月30日(月)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第13回 NVIDIAの次世代AI用研究チップはスケーラブルな推論アクセラレータ

スパコン/HPC 2019/09/30 07:33

2019年09月27日(金)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ

スパコン/HPC 2019/09/27 07:35

2019年09月26日(木)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第11回 Teslaが作った完全自動運転者向けSoCの実力とは？

スパコン/HPC 2019/09/26 07:30

2019年09月25日(水)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第10回 Teslaが考える完全自動運転のためのコンピュータ

スパコン/HPC 2019/09/25 07:03

2019年09月24日(火)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第9回 AlibabaのText to Speechシステム「Ouroboros」

スパコン/HPC 2019/09/24 07:34

2019年09月20日(金)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第8回 Habana Labsが開発したTrainingチップ「Gaudi」の性能とは？

スパコン/HPC 2019/09/20 07:29

2019年09月19日(木)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第7回 AIベンチャーが開発したInferenceチップ「Goya」とTrainingチップ「Gaudi」

スパコン/HPC 2019/09/19 08:01

2019年09月18日(水)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第6回 Intelの機械学習用トレーニングチップ「Spring Crest」の性能を読み解く

スパコン/HPC 2019/09/18 07:46

2019年09月17日(火)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第5回 Intelのマシンラーニングトレーニング用チップ「Spring Crest」

スパコン/HPC 2019/09/17 07:44

2019年09月13日(金)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第4回 Tesla V100の2倍以上のピーク演算性能を達成したデータセンター用DaVinci

スパコン/HPC 2019/09/13 08:00

2019年09月10日(火)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第3回 エッジからデータセンターまで幅広く活用可能なHuaweiのDaVinci

スパコン/HPC 2019/09/10 07:41

2019年09月06日(金)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第2回 Facebookの次世代学習用プラットフォーム「Zion」

スパコン/HPC 2019/09/06 08:11

2019年09月04日(水)

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第1回 Hot Chips 31で発表された論文の約1/3を占めたマシンラーニングの話題

スパコン/HPC 2019/09/04 07:57

バックナンバー

2020
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
2019
2018

「Hot Chips」の検索結果

Top

PCテクノロジートレンド 2020 - CPU編

自作 / テクノロジ 2020/01/02 08:01

Top

NVIDIAのレイトレーシングGPU「Turing」を読み解く - Hot Chips 31

スパコン/HPC 2019/10/24 08:00

Top

AMDのRDNAアーキテクチャの「Navi GPU」を読み解く - Hot Chips 31

半導体デバイス 2019/10/23 08:00

Top

用途に応じて性能/電力/コストを最適化できるAMDの「Zen2」 - Hot Chips 31

スパコン/HPC 2019/10/07 07:17

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第17回 Intelのデータセンタ用推論チップ「Spring Hill」の性能を読み解く

スパコン/HPC 2019/10/04 07:42

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第16回 データセンタの推論処理を目的に開発されたIntelの「Spring Hill」

スパコン/HPC 2019/10/03 07:20

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第15回 さまざまな分野におけるAIアプリニーズに対する答えとなる「Versal」

スパコン/HPC 2019/10/02 07:30

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」

スパコン/HPC 2019/10/01 07:44

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第13回 NVIDIAの次世代AI用研究チップはスケーラブルな推論アクセラレータ

スパコン/HPC 2019/09/30 07:33

Top

Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ

スパコン/HPC 2019/09/27 07:35

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    ヨーロッパのスパコン学会「ISC 2020」はオンラインで開催 - 参加費無料
  2. 2

    スパコン「富岳」、全筐体の理研 計算科学研究センターへの搬入が完了
  3. 3

    コンピュータアーキテクチャの話 第436回 Pentium Proを擁して1997年6月のTop500で1位を獲得したASCI Redスパコン
  4. 4

    コンピュータアーキテクチャの話 第435回 1996年11月のTop500で1位を獲得した筑波大のCP-PACS
  5. 5

    量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
新着記事
もっと読む