「Hot Chips」のニュースまとめ-2019年9月
2019年09月30日(月)
2019年09月27日(金)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ
スパコン/HPC 2019/09/27 07:35
2019年09月26日(木)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第11回 Teslaが作った完全自動運転者向けSoCの実力とは？
スパコン/HPC 2019/09/26 07:30
2019年09月25日(水)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第10回 Teslaが考える完全自動運転のためのコンピュータ
スパコン/HPC 2019/09/25 07:03
2019年09月24日(火)
2019年09月20日(金)
2019年09月19日(木)
2019年09月18日(水)
2019年09月17日(火)
2019年09月13日(金)
2019年09月10日(火)
2019年09月06日(金)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第2回 Facebookの次世代学習用プラットフォーム「Zion」
スパコン/HPC 2019/09/06 08:11
2019年09月04日(水)
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「Hot Chips」の検索結果
PCテクノロジートレンド 2020 - CPU編
自作 / テクノロジ 2020/01/02 08:01
NVIDIAのレイトレーシングGPU「Turing」を読み解く - Hot Chips 31
スパコン/HPC 2019/10/24 08:00
AMDのRDNAアーキテクチャの「Navi GPU」を読み解く - Hot Chips 31
半導体デバイス 2019/10/23 08:00
用途に応じて性能/電力/コストを最適化できるAMDの「Zen2」 - Hot Chips 31
スパコン/HPC 2019/10/07 07:17
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」
スパコン/HPC 2019/10/01 07:44
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第12回 NVIDIAの次世代AIの実現に向けた研究チップ
スパコン/HPC 2019/09/27 07:35
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