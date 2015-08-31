「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年8月
2015年08月31日(月)
LG、harman/kardonと共同開発したBluetoothヘッドセットなど2モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/31 21:18
2015年08月28日(金)
ULTRASONE、折りたたみ機構を備えたモバイル向けヘッドホン「GO」
サウンド / オーディオ 2015/08/28 11:00
2015年08月27日(木)
ロジクール、独自開発の40mmドライバを搭載した7.1ch有線/無線ヘッドセット
周辺機器 2015/08/27 19:05
GRADO、木製ハウジングの開放型ヘッドホン「GH1」 - 限定22台
サウンド / オーディオ 2015/08/27 16:53
2015年08月24日(月)
ゼンハイザーの第2世代MOMENTUM、「i」「On-Ear i」の試聴イベント
サウンド / オーディオ 2015/08/24 15:56
SMSオーディオ、「スター・ウォーズ」とのコラボヘッドホンに新モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/24 11:03
2015年08月21日(金)
beyerdynamic、フラッグシップヘッドホン「T1」の第2世代モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/21 20:29
2015年08月19日(水)
Shure、公式Facebookオープン記念キャンペーン - 高級イヤホンなどが当たる
サウンド / オーディオ 2015/08/19 13:03
ボーズ、阪急うめだと新宿高島屋に新たな直営店 - 記念プレゼントも
サウンド / オーディオ 2015/08/19 11:06
2015年08月18日(火)
オーディオテクニカ、ヘッドホンなど28製品の価格改定 - 平均15%高く
サウンド / オーディオ 2015/08/18 21:10
OPPO、平面駆動型ヘッドホン「PM-3」専用のリモコン付きケーブル
サウンド / オーディオ 2015/08/18 19:26
ゼンハイザー、折りたたみ式「MOMENTUM」のiOS対応モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/18 18:06
ファイナル、ヘッドホン「PANDORA HOPE」の製品名を変更 - 約10%の値上げも
サウンド / オーディオ 2015/08/18 16:47
SOL REPUBLIC、激しく動いても外れにくい防滴IPX4のスポーツイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/08/18 15:33
2015年08月17日(月)
EISAアワード発表 - ヘッドホン賞はゼンハイザー「MOMENTUM」第2世代モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/17 16:18
2015年08月11日(火)
Numark、NFC対応のワイヤレスヘッドホン「HF WIRELESS」
サウンド / オーディオ 2015/08/11 16:42
2015年08月10日(月)
ULTRASONE、約12万円のヘッドホン「Edition M」の発売日決定
サウンド / オーディオ 2015/08/10 19:17
4Kテレビ、ハイレゾ対応製品が躍進 - GfK調査・2015年上半期市場
テレビ / レコーダー 2015/08/10 17:16
2015年08月07日(金)
フォステクス、東京都・世田谷区に初のショールームをオープン - なぜ二子玉川を選んだのか
サウンド / オーディオ 2015/08/07 17:01
2015年08月06日(木)
JVCケンウッド、非日常をコンセプトにしたヘッドホンを4モデル
サウンド / オーディオ 2015/08/06 18:54
2015年08月05日(水)
オーディオテクニカ、サマソニ特設サイトでヘッドホンのプレゼントも
サウンド / オーディオ 2015/08/05 20:41
2015年08月03日(月)
マイルストーン、5.1ch対応のゲーミングヘッドセット - ドライバ8基搭載
PCゲーミング 2015/08/03 12:28
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45