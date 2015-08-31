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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年8月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年08月31日(月)

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LG、harman/kardonと共同開発したBluetoothヘッドセットなど2モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/31 21:18

2015年08月28日(金)

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ULTRASONE、折りたたみ機構を備えたモバイル向けヘッドホン「GO」

サウンド / オーディオ 2015/08/28 11:00

2015年08月27日(木)

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ロジクール、独自開発の40mmドライバを搭載した7.1ch有線/無線ヘッドセット

周辺機器 2015/08/27 19:05

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GRADO、木製ハウジングの開放型ヘッドホン「GH1」 - 限定22台

サウンド / オーディオ 2015/08/27 16:53

2015年08月24日(月)

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ゼンハイザーの第2世代MOMENTUM、「i」「On-Ear i」の試聴イベント

サウンド / オーディオ 2015/08/24 15:56

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世界に先駆け、日本で先行発売! - beyerdynamicのフラッグシップヘッドホン「T1 2nd Generation」のこだわりとは

サウンド / オーディオ 2015/08/24 15:10

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SMSオーディオ、「スター・ウォーズ」とのコラボヘッドホンに新モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/24 11:03

2015年08月21日(金)

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beyerdynamic、フラッグシップヘッドホン「T1」の第2世代モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/21 20:29

2015年08月19日(水)

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Shure、公式Facebookオープン記念キャンペーン - 高級イヤホンなどが当たる

サウンド / オーディオ 2015/08/19 13:03

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ボーズ、阪急うめだと新宿高島屋に新たな直営店 - 記念プレゼントも

サウンド / オーディオ 2015/08/19 11:06

2015年08月18日(火)

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オーディオテクニカ、ヘッドホンなど28製品の価格改定 - 平均15%高く

サウンド / オーディオ 2015/08/18 21:10

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OPPO、平面駆動型ヘッドホン「PM-3」専用のリモコン付きケーブル

サウンド / オーディオ 2015/08/18 19:26

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ゼンハイザー、折りたたみ式「MOMENTUM」のiOS対応モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/18 18:06

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ファイナル、ヘッドホン「PANDORA HOPE」の製品名を変更 - 約10%の値上げも

サウンド / オーディオ 2015/08/18 16:47

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SOL REPUBLIC、激しく動いても外れにくい防滴IPX4のスポーツイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/08/18 15:33

2015年08月17日(月)

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EISAアワード発表 - ヘッドホン賞はゼンハイザー「MOMENTUM」第2世代モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/17 16:18

2015年08月11日(火)

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Numark、NFC対応のワイヤレスヘッドホン「HF WIRELESS」

サウンド / オーディオ 2015/08/11 16:42

2015年08月10日(月)

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ULTRASONE、約12万円のヘッドホン「Edition M」の発売日決定

サウンド / オーディオ 2015/08/10 19:17

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4Kテレビ、ハイレゾ対応製品が躍進 - GfK調査・2015年上半期市場

テレビ / レコーダー 2015/08/10 17:16

2015年08月07日(金)

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フォステクス、東京都・世田谷区に初のショールームをオープン - なぜ二子玉川を選んだのか

サウンド / オーディオ 2015/08/07 17:01

2015年08月06日(木)

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JVCケンウッド、非日常をコンセプトにしたヘッドホンを4モデル

サウンド / オーディオ 2015/08/06 18:54

2015年08月05日(水)

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オーディオテクニカ、サマソニ特設サイトでヘッドホンのプレゼントも

サウンド / オーディオ 2015/08/05 20:41

2015年08月03日(月)

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マイルストーン、5.1ch対応のゲーミングヘッドセット - ドライバ8基搭載

PCゲーミング 2015/08/03 12:28

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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