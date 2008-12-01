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お知らせ

「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ

NTTドコモのサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品に関する最新ニュースや動向、レポートを発信。社長会見も。
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2008年12月24日(水)

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ドコモ、FOMAの全国型内線サービス発表 - 来夏サービス開始予定

携帯キャリア 12/24 23:51

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オフ読みもOK、IMAP対応のGmail専用iアプリ登場

携帯キャリア 12/24 10:31

2008年12月19日(金)

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NTTドコモ、2008年秋冬モデル「P-03A」「SH-02A」「L-01A」を25日より発売

携帯キャリア 12/19 19:38

2008年12月16日(火)

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ドコモ、PRADA Phoneの新色「Silver」を19日より発売

携帯キャリア 12/16 16:56

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ドコモ、7.2Mbpsの通信に対応したデータ通信端末「L-02A」の発売日を決定

携帯キャリア 12/16 03:09

2008年12月15日(月)

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ドコモ、8Mカメラ搭載端末「SH-03A」とスマートフォン「HT-02A」を発売

携帯キャリア 12/15 19:55

2008年12月12日(金)

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NTTドコモ、約2.0インチの背面液晶を搭載した防水携帯「F-02A」を発売

携帯キャリア 12/12 17:52

2008年12月11日(木)

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Googleマップのiアプリが運転経路検索に対応

携帯キャリア 12/11 18:55

2008年12月08日(月)

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富士通新機種発表会 - デザイントレンドリーダーを目指す富士通

携帯キャリア 12/08 23:46

2008年12月01日(月)

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ドコモ、「Nokia E71」の発売を中止

携帯キャリア 12/01 23:57

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携帯コンテンツ市場拡大のため、ドコモがすべきこととは？

携帯キャリア 12/01 00:40

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