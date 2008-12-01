「NTTドコモ」の最新情報・話題まとめ
2008年12月24日(水)
ドコモ、FOMAの全国型内線サービス発表 - 来夏サービス開始予定
携帯キャリア 12/24 23:51
オフ読みもOK、IMAP対応のGmail専用iアプリ登場
携帯キャリア 12/24 10:31
2008年12月19日(金)
2008年12月16日(火)
ドコモ、PRADA Phoneの新色「Silver」を19日より発売
携帯キャリア 12/16 16:56
ドコモ、7.2Mbpsの通信に対応したデータ通信端末「L-02A」の発売日を決定
携帯キャリア 12/16 03:09
2008年12月15日(月)
ドコモ、8Mカメラ搭載端末「SH-03A」とスマートフォン「HT-02A」を発売
携帯キャリア 12/15 19:55
2008年12月12日(金)
NTTドコモ、約2.0インチの背面液晶を搭載した防水携帯「F-02A」を発売
携帯キャリア 12/12 17:52
2008年12月11日(木)
Googleマップのiアプリが運転経路検索に対応
携帯キャリア 12/11 18:55
2008年12月08日(月)
富士通新機種発表会 - デザイントレンドリーダーを目指す富士通
携帯キャリア 12/08 23:46
2008年12月01日(月)
ドコモ、「Nokia E71」の発売を中止
携帯キャリア 12/01 23:57
携帯コンテンツ市場拡大のため、ドコモがすべきこととは？
携帯キャリア 12/01 00:40
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