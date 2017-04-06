「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2017年04月26日(水)
LG、42.5型の4K IPS液晶ディスプレイ - 4画面の同時表示もOK
周辺機器 04/26 18:18
2017年04月24日(月)
UPQの50型/65型4Kディスプレイに仕様ミス、120Hzではなく60Hz
周辺機器 04/24 22:13
2017年04月19日(水)
LG、144Hzリフレッシュレート対応などゲーミング液晶ディスプレイ5製品
PCゲーミング 04/19 18:15
ASUS、Qi規格対応ワイヤレス充電ステーション搭載の34型ウルトラワイド液晶
周辺機器 04/19 15:54
ASUS、幅広い色域に対応するプロ仕様の32型4K液晶ディスプレイ
周辺機器 04/19 15:17
2017年04月18日(火)
EIZO、映像制作向けのHDR対応31.1型4Kリファレンスモニタ
周辺機器 04/18 18:42
2017年04月17日(月)
アイ・オー・データ、13年ぶりのユーザーイベント「I-O DATAフェア2017」
PCゲーミング 04/17 12:54
2017年04月13日(木)
アイネックス、液晶ディスプレイにマッチするUSBバスパワーのサウンドバー
周辺機器 04/13 17:11
2017年04月12日(水)
上海問屋、机上スペースを確保するアルミ製ディスプレイスタンド
周辺機器 04/12 15:53
2017年04月06日(木)
アイ・オー、広視野角パネルを採用した21.5型フルHDディスプレイ3シリーズ
周辺機器 04/06 16:04
2017年04月03日(月)
BenQ、ゲームの動きを鮮明に表示する「DyAC」技術搭載の27型ディスプレイ
PCゲーミング 04/03 16:34
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