「CES 2018」の最新情報・話題まとめ
2019年01月07日(月)
HPが世界初の15インチ有機EL搭載ノート、本革ノート新色も
PC本体 01/07 19:20
2018年01月24日(水)
CESで見かけた気になる製品たち
周辺機器 01/24 23:25
赤外線通信でイルミ同期のDRAMなど「光り物」が目立ったKingston
自作 / テクノロジ 01/24 18:51
2018年01月22日(月)
ソニー・平井社長ロングインタビュー - 成長の柱はコンシューマービジネス
テレビ / レコーダー 01/22 06:00
2018年01月19日(金)
2018年01月17日(水)
CES 2018の展示から、今年のオーディオ新製品を予想してみた
サウンド / オーディオ 01/17 15:17
2018年01月16日(火)
CESでレノボが発表した4商品に見る、2018年のデジタルトレンド
PC本体 01/16 13:16
2018年01月14日(日)
2018年01月13日(土)
2018年01月12日(金)
ソニーの「Xperia XA2 / XA2 Ultra」をCES会場でチェック
Android 01/12 16:33
2018年01月11日(木)
Acer、最薄部で8.98㎜の極薄Always Connected PC「Swift 7」
PC本体 01/11 22:20
2018年01月10日(水)
DELL、Radeon内蔵の第8世代Coreプロセッサを搭載した2in1 PC
PC本体 01/10 21:28
カシオ「G-SHOCK」、究極のサバイバルタフネス「RANGEMAN」
時計 / ウェアラブル 01/10 20:22
Always Connected PCの対応通信サービス、2018年春に詳細発表
PC本体 01/10 16:51
Lenovo、Snapdragon搭載で20時間の連続駆動が可能な2in1 PC
PC本体 01/10 15:13
Anker、Amazon Alexa対応のカーチャージャー
その他ガジェット 01/10 14:53
Dolby Vision HDR対応の第6世代「ThinkPad X1 Carbon」が1月発売
PC本体 01/10 13:42
レノボ、Google Assistant対応のスマートディスプレイ
周辺機器 01/10 13:05
2018年01月09日(火)
サムスンの「音声操作」がここまできた! CES 2018に見る、未来みたいな日常
その他ガジェット 01/09 21:10
世界初のロック機能付きクレジットカード - 三井住友カード
その他ガジェット 01/09 18:41
パナソニック、高感度10.2MPセンサーを載せた「LUMIX GH5S」
デジカメ 01/09 18:30
ソニー、世界初ノイキャン対応で防滴仕様の完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 01/09 17:02
Google アシスタント対応の「スマートディスプレイ」が年内に登場
その他ガジェット 01/09 15:05
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