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「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2018年03月30日(金)

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LINEのトーク履歴を復元する方法、iPhone版とAndroid版

スマホアプリ / サービス 03/30 08:00

2018年03月29日(木)

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新生活の始まりは「NAVITIME」で"スマート"にスタート

鉄道 PR 03/29 16:23

2018年03月28日(水)

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SMBCモビット、Androidアプリに指、顔、声の生体認証導入

モバイル 03/28 15:34

2018年03月27日(火)

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ポケモンGOに待望のミュウ登場?

スマホアプリ / サービス 03/27 14:20

2018年03月23日(金)

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LINEのトーク履歴をバックアップする方法、iPhoneとAndroid

スマホアプリ / サービス 03/23 08:00

2018年03月19日(月)

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マンガが好きだ! 大好きだ!! そんなIT編集者がおススメするマンガアプリ【後編】

スマホアプリ / サービス 03/19 21:29

2018年03月16日(金)

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LINEで友達にブロックされているか確認したい! そんなときどうする?

スマホアプリ / サービス 03/16 08:00

2018年03月13日(火)

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ウーマンエキサイト、親子の相性がわかる「おやこ診断」開始

スマホアプリ / サービス 03/13 15:12

2018年03月09日(金)

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マンガが好きだ! 大好きだ!! そんなIT編集者がおススメするマンガアプリ【前編】

スマホアプリ / サービス 03/09 16:19

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Windows 10ミニTips 第261回 スマホの写真や動画を、簡単にPCへ送信

Windows 03/09 13:25

2018年03月07日(水)

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「LINE Pay 請求書支払い」、電気代など公共料金が支払い可能に

スマホアプリ / サービス 03/07 14:19

2018年03月05日(月)

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エキサイト、音声でヨガするオーディオブック「音ヨガ」を提供

スマホアプリ / サービス 03/05 15:36

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