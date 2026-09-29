ワインを知らなくても、ワインを楽しむことはできます。でも、知ることでさらに何倍も何十倍も楽しめるようになる。それがワインという飲み物です。

本連載ではワインの基礎から、知っていればワイン通とも会話が弾む知識まで、端的かつ体系立てて解説します。

ワインショップに行くと、国別の棚とは別に「新世界」と書かれたコーナーを見かけることがあります。ワインの解説でも、「新世界らしい味わい」「旧世界のワインは～」といった言い方がよく出てきます。

でも、そもそも新世界と旧世界とは何なのでしょうか。

前回予告したとおり、今回はワインの世界を大きく二分する「旧世界(オールドワールド)」と「新世界(ニューワールド)」について、フランスとアメリカを例に見ていきましょう。

旧世界は「ヨーロッパ」、新世界は「大航海時代以降に生まれた産地」

厳密な定義があるわけではありませんが、旧世界とは主にヨーロッパのワイン産地のことです。フランス、イタリア、スペイン、ドイツなど、古代からワインを造ってきた国々で、長いところでは数千年の歴史があります。

一方の新世界は、大航海時代以降にヨーロッパからぶどうやワイン造りの技術が持ち込まれ、ワインを造り始めた産地です。アメリカ、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなどが代表的です。

ワインの世界では、この二つがしばしば対立する構図で語られます。この見方は間違いではありませんが、近年は事情がかなり複雑になっていて、一昔前のイメージのままでは語れなくなっています(これについては後ほど触れます)。

とはいえ、特に手頃な価格帯のワインでは、旧世界と新世界で味わいに違いがあるのも事実です。そこで今回は、造り手の個性が強く出る高級ワインの話はいったん脇に置き、一般的な傾向として両者の違いを紹介します。

旧世界は「産地推し」、新世界は「品種推し」

両者の大きな違いは、旧世界が「産地」を前面に出すのに対し、新世界は「品種」を前面に出すことです。それがよく表れているのが、ボトルのラベルです。

前回紹介したボルドーやブルゴーニュのように、旧世界の伝統的な産地では、ラベルにぶどう品種名を書かないことがよくあります。品種はワインの味を決める最大の要素なのに、書かないなんて不親切……と思いますよね。

ところが、そういうわけではないんです。旧世界では、産地と品種が密接に結びついています。産地ごとに使える品種が法律で定められている場合もあるほどです。つまり、「ブルゴーニュの赤ならピノ・ノワール」というように、産地名そのものが品種を示しているのです。ワインを知っている人なら、産地名を見れば品種がわかり、産地と品種の組み合わせから味わいも想像できます。

一方、新世界は旧世界ほど長い歴史がないため、伝統や文化による縛りが少なくなっています。産地の制度はあっても、その産地で使う品種まで定めた決まりはあまりありません。「この産地ならこの品種」とは言いにくいのです。

そのため新世界では、ラベルに品種名を書くのが一般的です。品種名がなければ味が想像できず、売りにくいという事情もあります。

品種名で選ばれることが多いぶん、味わいも品種の個性を前面に出したものになりやすく、品種による違いがわかりやすい傾向があります。

もちろん例外はたくさんあります。旧世界でも、ドイツやフランスのアルザス地方のように品種名を書くのが一般的な産地がありますし、新世界にも産地の個性を打ち出したワインはあります。あくまで一つの傾向と考えてください。

同じシャルドネでも、フランスとアメリカで味わいが変わる

では、肝心の味わいはどう違うのでしょうか。第2回で紹介した白ワイン用の品種「シャルドネ」を例に考えてみましょう。

シャルドネはフランスでもアメリカでも広く造られています。もともと、育った土地の気候や造り方の影響を受けやすい品種と言われます。なかでも、気候の違いは味わいにはっきり表れます。

温暖な産地では、ぶどうがよく熟して糖度が上がりやすく、その糖からできるアルコールも高くなります。香りは、マンゴーやパイナップルのような熟した果実の印象が強くなります。

冷涼な産地では逆に、糖度が上がりにくいためアルコールは控えめで、酸味がしっかり残ります。香りは、レモンやグレープフルーツのような柑橘系が中心です。

かつては「旧世界は冷涼、新世界は温暖」と言われることが多く、ワインの味わいにもこうした違いが見られました。フランスのシャルドネはすっきりとして酸味が際立ち、アメリカのシャルドネはふくよかで果実味が豊か、というイメージです。アメリカのシャルドネのふくよかさには、樽熟成などの造り方も関わっています。濃厚な味わいが消費者に好まれてきたため、造り手がそのスタイルを続けてきたという面もあるでしょう。こうしたフランスとアメリカの味わいの違いは、今でもある程度見られます。

「旧世界vs新世界」ではない? 2つのワイン世界の現在地

ただし、「旧世界は冷涼、新世界は温暖」という図式は、最近では単純には成り立たなくなっています。その大きな理由の一つが温暖化です。冷涼だった旧世界の産地では、ぶどうが熟しすぎて、ワインのアルコール度数が上がりすぎるケースが出てきました。一方で、品種や畑の場所を比較的自由に選べる新世界では、より冷涼な土地に新しく畑をつくり、爽やかなワインを造るようにもなっています。

そもそも、旧世界にも温暖な産地はありました。たとえば南フランスのラングドックでは、果実味豊かなワインが多く造られています。新世界の典型的なイメージに近いスタイルです。また、アメリカにも、オレゴン州やカリフォルニア州の海沿いの地域のように、冷涼な産地があります。

こうして見ると、旧世界と新世界を対比して味わいを語る枠組みは、いずれ薄れていくのかもしれません。とはいえ、昔からのイメージは根強く、しばらくはこの構図で語られ続けるでしょう。

旧世界も新世界も、産地と品種の組み合わせを楽しもう

旧世界と新世界の味わいの違いは、以前ほど単純には言い切れなくなりました。それでも、気候が違えばワインの味わいが変わるのは当然で、産地ごとに個性があることは変わりません。

産地推しの旧世界と、品種推しの新世界。この違いを知っておくだけでも、ラベルの見方がわかり、ワイン選びはぐっと楽になります。同じくらいの価格帯のフランス産とアメリカ産のシャルドネを飲み比べてみると、同じ品種でも味わいが異なることを実感できると思います。

産地と品種の組み合わせを楽しむことこそ、ワインの醍醐味です。旧世界も新世界も、ぜひ幅広く楽しんでみてください。

旧世界と新世界の違いがわかったら、次はもっと身近な産地にも目を向けてみましょう。次回は、日本で育ったぶどうから造られる「日本ワイン」について解説します。