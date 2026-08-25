サントリーは、山梨県と長野県の4つの産地で栽培した甲州をブレンドした白ワイン「SUNTORY FROM FARM THE 甲州 テロワールアンサンブル 2025」を、2026年9月8日に数量限定で発売する。産地ごとに異なる甲州の個性を掛け合わせ、「はつらつさと凝縮感の両立」を目指した新商品だ。

山梨と長野、4産地の甲州をアッサンブラージュ

「SUNTORY FROM FARM THE 甲州 テロワールアンサンブル 2025」(3,500円/カタログ価格・税別)は、白・辛口で、容量750ml、アルコール度数12％。山梨県の3カ所と長野県の1カ所で収穫された甲州を使用している。

サントリー マーケティング本部 ワイン部長の宮下弘至氏は、「日本のオリジナリティがあるワインづくりとは何かを追求し、世界に誇れるジャパニーズワインを実現したい」と説明。繊細さや柔軟さを備え、日本らしさを体現する品種として甲州を重点的に強化し、2035年までに収穫量を2025年比で約3倍に拡大する計画を示した。

新商品は、複数産地で育てた甲州の個性を見極めて掛け合わせることで、単一産地では表現できない新たな味わいを生み出そうと開発されたものだ。

産地ごとの個性が生む、味わいの変化

チーフワインメーカーの篠田健太郎氏によると、自社管理の畑だからこそ可能な「完熟を見極めた収穫」を徹底。冷涼な長野県立科町の甲州は緊張感のある酸と爽やかさを備え、山梨県産は豊かな果実味や厚みをもたらすという。同じ甲州でも、産地によって糖度と酸度のバランスや香りに違いが表れる。

ワイン部シニアスペシャリストの柳原亮氏は、甲州に持たれがちな「軽く、すっきりしたワイン」という印象に対し、今回の商品では「はつらつさと凝縮感の両立」を追求したと語る。

「SUNTORY FROM FARM THE 甲州 テロワールアンサンブル 2025」

テイスティングでは、和柑橘だけでなく、青リンゴや熟した桃、メロン、ライラックを思わせる香りも感じられた。口に含むと果実の厚みが中盤から広がり、しっかりとした酸が後味を引き締める。

魚介の生臭さを助長させる鉄分含有量の少ない甲州は、刺身などの魚料理との相性が良い。大葉をあわせると爽やかさが、天ぷらなど油脂分のある料理では甲州特有のほろ苦さが引き立った。

同社は、"日本料理にはジャパニーズワイン"という食文化を国内外に発信し、その中心を担う品種として、甲州の品質向上と飲用機会の拡大を進めていくとしている。