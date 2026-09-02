サントリー登美の丘ワイナリーは、2026年10月2日～11月29日の金・土・日曜日および祝日に、期間限定ツアー「秋のハーベストワイナリーウォーク ～秋風に包まれるぶどう畑めぐり～」を開催する。参加費は1人2,000円。

同ツアーは、秋の収穫シーズンに合わせて実施される「秋のハーベストフェア2026」の企画の一つ。心地よい秋の空気を感じながら、収穫期を迎えたぶどう畑を散策できる。

ツアーでは、「甲州ぶどう畑」や、登美の丘ワイナリーで栽培しているぶどう品種を集めた「見学用ぶどう畑」を歩き、実ったぶどうを見学する。※来場時期やぶどう品種によっては、すでに収穫を終えている場合がある。

見学後は、新発売の「登美の丘甲州 2024」と「登美の丘 赤 2023」を各45mlテイスティングできる。ドライバーには「信州産メルロぶどうジュース」を用意する。

所要時間は約40分で、開催時間は10時30分と15時30分の1日2回。対象は20歳以上で、20歳未満は無料となる。

なお、11月7日、8日は「収穫感謝祭2026」の開催に伴い、同ツアーは実施しない。10月開催分の予約は9月1日9時30分から受け付ける。

「秋のハーベストフェア2026」は9月11日～11月29日に開催。期間中は同ツアーのほか、新着ワインを楽しめるさまざまな企画を予定している。