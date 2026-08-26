多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。

ロレックスの王冠マークは何を表している?

ロレックスの腕時計の文字盤などに刻まれている、王冠のマーク。どんな意味が込められているか知っていますか?

A.時計製造技術の頂点

B.イギリス王室御用達

C.創業者の家紋

過去のロレックスクイズで紹介したモデルを一気見

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